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Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма нет, сообщил Аксенов - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/proezd-1884744736.html
Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма нет, сообщил Аксенов
Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма нет, сообщил Аксенов - РИА Новости, 17.07.2023
Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма нет, сообщил Аксенов
Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма через новые регионы нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:44
2023-07-17T20:44
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
чп на крымском мосту
следственный комитет россии (ск рф)
сергей аксенов (политик)
владимир путин
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма через новые регионы нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "У нас очередей на пунктах пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск" (админграница на севере Крыма с Херсонской областью – ред.) ни на въезд, ни на выезд нет… Очередей и проблем, связанных с проездом по сухопутному коридору, нет", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), сергей аксенов (политик), владимир путин, киев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , ЧП на Крымском мосту, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Киев, Происшествия
Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма нет, сообщил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: проблем с проездом по сухопутному коридору из региона нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма через новые регионы нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"У нас очередей на пунктах пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск" (админграница на севере Крыма с Херсонской областью – ред.) ни на въезд, ни на выезд нет… Очередей и проблем, связанных с проездом по сухопутному коридору, нет", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЧП на Крымском мостуСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКиевПроисшествия
 
 
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