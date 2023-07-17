https://ria.ru/20230717/proezd-1884744736.html

Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма нет, сообщил Аксенов

Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма нет, сообщил Аксенов - РИА Новости, 17.07.2023

Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма нет, сообщил Аксенов

Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма через новые регионы нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:44

2023-07-17T20:44

2023-07-17T20:44

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

чп на крымском мосту

следственный комитет россии (ск рф)

сергей аксенов (политик)

владимир путин

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Проблем с проездом по сухопутному коридору из Крыма через новые регионы нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "У нас очередей на пунктах пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск" (админграница на севере Крыма с Херсонской областью – ред.) ни на въезд, ни на выезд нет… Очередей и проблем, связанных с проездом по сухопутному коридору, нет", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.

https://ria.ru/20230717/terakt-1884735535.html

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херсонская область

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россия, херсонская область , чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), сергей аксенов (политик), владимир путин, киев, происшествия