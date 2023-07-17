https://ria.ru/20230717/probka-1884722666.html
В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма
В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма - РИА Новости, 17.07.2023
В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма
Многокилометровые пробки образовались в Херсонской области на трассе Е-105 в Крым со стороны Мелитополя и в обратном направлении. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:28
2023-07-17T18:28
2023-07-17T18:28
туризм
херсонская область
киев
чп на крымском мосту
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884635035_0:0:1992:1120_1920x0_80_0_0_3a9a27edf4dd8cb035737de77353ffd7.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 17 июл - РИА Новости. Многокилометровые пробки образовались в Херсонской области на трассе Е-105 в Крым со стороны Мелитополя и в обратном направлении. Заторы достигают 4 - 6 километров на различных участках трассы по причине продолжающегося ремонта, из-за которой перекрывается одна из двух полос движения, передаёт корреспондент РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
херсонская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884635035_0:112:1344:1120_1920x0_80_0_0_e708222de1c48fe033f20f347be77c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , киев, чп на крымском мосту, общество
Туризм, Херсонская область , Киев, ЧП на Крымском мосту, Общество
В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма
Многокилометровые пробки в сторону Крыма из Мелитополя возникли из-за ремонта дорог