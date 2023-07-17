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В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
18:28 17.07.2023
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В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма
В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма - РИА Новости, 17.07.2023
В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма
Многокилометровые пробки образовались в Херсонской области на трассе Е-105 в Крым со стороны Мелитополя и в обратном направлении. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:28
2023-07-17T18:28
туризм
херсонская область
киев
чп на крымском мосту
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 17 июл - РИА Новости. Многокилометровые пробки образовались в Херсонской области на трассе Е-105 в Крым со стороны Мелитополя и в обратном направлении. Заторы достигают 4 - 6 километров на различных участках трассы по причине продолжающегося ремонта, из-за которой перекрывается одна из двух полос движения, передаёт корреспондент РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
херсонская область
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херсонская область , киев, чп на крымском мосту, общество
Туризм, Херсонская область , Киев, ЧП на Крымском мосту, Общество
В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма

Многокилометровые пробки в сторону Крыма из Мелитополя возникли из-за ремонта дорог

© РИА НовостиПробка в Херсонской области, образовавшаяся на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма. Кадр видео
Пробка в Херсонской области, образовавшаяся на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма. Кадр видео
© РИА Новости
Пробка в Херсонской области, образовавшаяся на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма. Кадр видео
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 17 июл - РИА Новости. Многокилометровые пробки образовались в Херсонской области на трассе Е-105 в Крым со стороны Мелитополя и в обратном направлении.
Заторы достигают 4 - 6 километров на различных участках трассы по причине продолжающегося ремонта, из-за которой перекрывается одна из двух полос движения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
 
ТуризмХерсонская областьКиевЧП на Крымском мостуОбщество
 
 
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