https://ria.ru/20230717/probka-1884722666.html

В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма

В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма - РИА Новости, 17.07.2023

В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в сторону Крыма

Многокилометровые пробки образовались в Херсонской области на трассе Е-105 в Крым со стороны Мелитополя и в обратном направлении. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:28

2023-07-17T18:28

2023-07-17T18:28

туризм

херсонская область

киев

чп на крымском мосту

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884635035_0:0:1992:1120_1920x0_80_0_0_3a9a27edf4dd8cb035737de77353ffd7.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 17 июл - РИА Новости. Многокилометровые пробки образовались в Херсонской области на трассе Е-105 в Крым со стороны Мелитополя и в обратном направлении. Заторы достигают 4 - 6 километров на различных участках трассы по причине продолжающегося ремонта, из-за которой перекрывается одна из двух полос движения, передаёт корреспондент РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

херсонская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , киев, чп на крымском мосту, общество