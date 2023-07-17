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В Херсонской области на трассе в сторону Мелитополя образовалась пробка

В Херсонской области на трассе в сторону Мелитополя образовалась пробка - РИА Новости, 17.07.2023

В Херсонской области на трассе в сторону Мелитополя образовалась пробка

Пробка длиной более 5 километров образовалась в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105, передаёт... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:33

2023-07-17T13:33

2023-07-17T13:33

россия

геническ

мелитополь

чп на крымском мосту

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ЧОНГАР (Херсонская обл.), 17 июл - РИА Новости. Пробка длиной более 5 километров образовалась в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105, передаёт корреспондент РИА Новости. Затор начинается от Соколовского озера, расположенного примерно в 20 километрах от Чонгарского моста. Среди выезжающих много автомобилей с номерными знаками различных регионов РФ. Автомобилисты, выезжающие из Крыма через пункт пропуска "Чонгар", держат путь по Херсонской (мимо Геническа) и Запорожской (в объезд Мелитополя) областям, ДНР (через Мариуполь) и к Ростову-на-Дону.

россия

геническ

мелитополь

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россия, геническ, мелитополь, чп на крымском мосту