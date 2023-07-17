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В Херсонской области на трассе в сторону Мелитополя образовалась пробка - РИА Новости, 17.07.2023
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13:33 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/probka-1884637155.html
В Херсонской области на трассе в сторону Мелитополя образовалась пробка
В Херсонской области на трассе в сторону Мелитополя образовалась пробка - РИА Новости, 17.07.2023
В Херсонской области на трассе в сторону Мелитополя образовалась пробка
Пробка длиной более 5 километров образовалась в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105, передаёт... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:33
2023-07-17T13:33
россия
геническ
мелитополь
чп на крымском мосту
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ЧОНГАР (Херсонская обл.), 17 июл - РИА Новости. Пробка длиной более 5 километров образовалась в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105, передаёт корреспондент РИА Новости. Затор начинается от Соколовского озера, расположенного примерно в 20 километрах от Чонгарского моста. Среди выезжающих много автомобилей с номерными знаками различных регионов РФ. Автомобилисты, выезжающие из Крыма через пункт пропуска "Чонгар", держат путь по Херсонской (мимо Геническа) и Запорожской (в объезд Мелитополя) областям, ДНР (через Мариуполь) и к Ростову-на-Дону.
россия
геническ
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россия, геническ, мелитополь, чп на крымском мосту
Россия, Геническ, Мелитополь, ЧП на Крымском мосту
В Херсонской области на трассе в сторону Мелитополя образовалась пробка

В Херсонской области на трассе Е-105 образовалась пробка длиной более пяти километров

© РИА НовостиПробка в Херсонской области, образовавшаяся на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма. Кадр видео
Пробка в Херсонской области, образовавшаяся на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма. Кадр видео
© РИА Новости
Пробка в Херсонской области, образовавшаяся на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЧОНГАР (Херсонская обл.), 17 июл - РИА Новости. Пробка длиной более 5 километров образовалась в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105, передаёт корреспондент РИА Новости.
Затор начинается от Соколовского озера, расположенного примерно в 20 километрах от Чонгарского моста.
Среди выезжающих много автомобилей с номерными знаками различных регионов РФ.
Автомобилисты, выезжающие из Крыма через пункт пропуска "Чонгар", держат путь по Херсонской (мимо Геническа) и Запорожской (в объезд Мелитополя) областям, ДНР (через Мариуполь) и к Ростову-на-Дону.
 
РоссияГеническМелитопольЧП на Крымском мосту
 
 
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