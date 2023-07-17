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Пробка на подъезде к Крымскому мосту до трех километров
Пробка на подъезде к Крымскому мосту до трех километров - РИА Новости, 17.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту до трех километров
Пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась и составляет 3 километра, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:16
2023-07-17T06:16
2023-07-17T11:29
происшествия
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крымский мост
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чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась и составляет 3 километра, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы."По информации администрации Темрюкского района, пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. В настоящий момент она около 3 км", - сообщил оперштаб в Telegram.Всем, кто стоял на подъезде к мосту, объяснили возможность проезда по альтернативному маршруту через новые регионы или предложили отказаться от поездки. Работа сотрудников полиции по информированию автомобилистов о закрытии движения через Крымский мост продолжается.
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происшествия, краснодарский край, крымский мост, темрюкский район, чп на крымском мосту, новости - туризм
Происшествия, Краснодарский край, Крымский мост, Темрюкский район, ЧП на Крымском мосту, Туризм, Новости - Туризм
Пробка на подъезде к Крымскому мосту до трех километров
Оперштаб Кубани: пробка на подъезде к Крымскому мосту до трех километров