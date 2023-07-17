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На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка - РИА Новости, 17.07.2023
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05:29 17.07.2023 (обновлено: 11:29 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/probka-1884518639.html
На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка - РИА Новости, 17.07.2023
На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка
Многокилометровая пробка образовалась в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:29
2023-07-17T11:29
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
чп на крымском мосту
новости - туризм
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Согласно данным сервиса, на трассе А-290 в районе Тамани образовалась пробка длиной в несколько километров. Затруднено также движение в обратном направлении, от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно.
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краснодарский край
республика крым
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краснодарский край, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия, чп на крымском мосту, новости - туризм
Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка

© РИА НовостиОчередь автомобилей у Крымского моста
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости
Очередь автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Согласно данным сервиса, на трассе А-290 в районе Тамани образовалась пробка длиной в несколько километров. Затруднено также движение в обратном направлении, от Крымского моста в сторону Темрюка.
На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Краснодарский крайСергей Аксенов (политик)Республика КрымПроисшествияЧП на Крымском мостуНовости - Туризм
 
 
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