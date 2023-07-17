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На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка - РИА Новости, 17.07.2023

На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

Многокилометровая пробка образовалась в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:29

2023-07-17T05:29

2023-07-17T11:29

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

чп на крымском мосту

новости - туризм

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Согласно данным сервиса, на трассе А-290 в районе Тамани образовалась пробка длиной в несколько километров. Затруднено также движение в обратном направлении, от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно.

https://ria.ru/20230717/shtab-1884518326.html

краснодарский край

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

краснодарский край, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия, чп на крымском мосту, новости - туризм