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Участников СВО предложили допускать к экзаменам на права без автошколы - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 17.07.2023 (обновлено: 17:45 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/prava-1884713125.html
Участников СВО предложили допускать к экзаменам на права без автошколы
Участников СВО предложили допускать к экзаменам на права без автошколы - РИА Новости, 17.07.2023
Участников СВО предложили допускать к экзаменам на права без автошколы
Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект с целью разрешить гражданам – участникам специальной военной операции сдавать экзамены на права... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:44
2023-07-17T17:45
специальная военная операция на украине
общество
тамбовская областная дума
госдума рф
гибдд мвд рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект с целью разрешить гражданам – участникам специальной военной операции сдавать экзамены на права категорий "А" и "В" по результатам самоподготовки, без прохождения автошколы, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан - участников специальной военной операции возможность сдачи экзамена на право управления транспортными средствами категорий "А" и "В" по результатам самоподготовки, то есть без прохождения в установленном порядке соответствующего профессионального обучения", - написано в пояснительных материалах к законопроекту. В них уточняется, что инициатива поможет ускорить процесс получения прав участникам специальной военной операции, тем самым позволит быстрее реализовывать служебные задачи в ходе ее проведения.
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общество, тамбовская областная дума, госдума рф, гибдд мвд рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Тамбовская областная Дума, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Участников СВО предложили допускать к экзаменам на права без автошколы

В Госдуму внесли проект о допуске участников СВО к экзаменам на права без автошколы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект с целью разрешить гражданам – участникам специальной военной операции сдавать экзамены на права категорий "А" и "В" по результатам самоподготовки, без прохождения автошколы, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан - участников специальной военной операции возможность сдачи экзамена на право управления транспортными средствами категорий "А" и "В" по результатам самоподготовки, то есть без прохождения в установленном порядке соответствующего профессионального обучения", - написано в пояснительных материалах к законопроекту.
В них уточняется, что инициатива поможет ускорить процесс получения прав участникам специальной военной операции, тем самым позволит быстрее реализовывать служебные задачи в ходе ее проведения.
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