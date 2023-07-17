https://ria.ru/20230717/prava-1884713125.html

Участников СВО предложили допускать к экзаменам на права без автошколы

Участников СВО предложили допускать к экзаменам на права без автошколы - РИА Новости, 17.07.2023

Участников СВО предложили допускать к экзаменам на права без автошколы

Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект с целью разрешить гражданам – участникам специальной военной операции сдавать экзамены на права... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:44

2023-07-17T17:44

2023-07-17T17:45

специальная военная операция на украине

общество

тамбовская областная дума

госдума рф

гибдд мвд рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тамбовская областная Дума внесла в Госдуму законопроект с целью разрешить гражданам – участникам специальной военной операции сдавать экзамены на права категорий "А" и "В" по результатам самоподготовки, без прохождения автошколы, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан - участников специальной военной операции возможность сдачи экзамена на право управления транспортными средствами категорий "А" и "В" по результатам самоподготовки, то есть без прохождения в установленном порядке соответствующего профессионального обучения", - написано в пояснительных материалах к законопроекту. В них уточняется, что инициатива поможет ускорить процесс получения прав участникам специальной военной операции, тем самым позволит быстрее реализовывать служебные задачи в ходе ее проведения.

https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, тамбовская областная дума, госдума рф, гибдд мвд рф, ситуация в днр и лнр