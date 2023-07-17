https://ria.ru/20230717/postradavshiy-1884523905.html

При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок

При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок - РИА Новости, 17.07.2023

При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок

Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, передает оперштаб Кубани. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:12

2023-07-17T07:12

2023-07-17T07:57

происшествия

краснодарский край

джанкой

армянск

чп на крымском мосту

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СОЧИ, 17 июл — РИА Новости. Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, передает оперштаб Кубани."По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение", — говорится в сообщении.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадала девочка, а ее родители погибли.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9.00 утра, данные по работе паромного сообщения Аксенов пообещал предоставить к этому же времени.По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, власти организовали движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.В Минтрансе России, в свою очередь, опровергли информацию о повреждении опор моста и подчеркнули, что пострадало только дорожное полотно.В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

https://ria.ru/20230717/turisty-1884521909.html

краснодарский край

джанкой

армянск

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происшествия, краснодарский край, джанкой, армянск, чп на крымском мосту