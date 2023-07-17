https://ria.ru/20230717/postradavshiy-1884523905.html
При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок
При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок - РИА Новости, 17.07.2023
При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок
Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, передает оперштаб Кубани. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:12
2023-07-17T07:12
2023-07-17T07:57
происшествия
краснодарский край
джанкой
армянск
чп на крымском мосту
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СОЧИ, 17 июл — РИА Новости. Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, передает оперштаб Кубани."По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение", — говорится в сообщении.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадала девочка, а ее родители погибли.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9.00 утра, данные по работе паромного сообщения Аксенов пообещал предоставить к этому же времени.По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, власти организовали движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.В Минтрансе России, в свою очередь, опровергли информацию о повреждении опор моста и подчеркнули, что пострадало только дорожное полотно.В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.
https://ria.ru/20230717/turisty-1884521909.html
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происшествия, краснодарский край, джанкой, армянск, чп на крымском мосту
Происшествия, Краснодарский край, Джанкой, Армянск, ЧП на Крымском мосту
При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок
Оперштаб Кубани: при ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, его доставят в больницу
СОЧИ, 17 июл — РИА Новости. Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, передает оперштаб Кубани.
"По информации министерства здравоохранения Краснодарского края
, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение", — говорится в сообщении.
Туристов в Крыму призвали по возможности оставаться в своих гостиницах
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадала девочка, а ее родители погибли.
Ранее глава региона Сергей Аксенов
сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.
Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9.00 утра, данные по работе паромного сообщения Аксенов пообещал предоставить к этому же времени.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова
, власти организовали движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск
, Джанкой
и Перекоп работают в штатном режиме.
В Минтрансе России
, в свою очередь, опровергли информацию о повреждении опор моста и подчеркнули, что пострадало только дорожное полотно.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.
На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.