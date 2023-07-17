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Зеленский заявил, что обсудил с Гутеррешем поставки зерна по Черному морю - РИА Новости, 17.07.2023
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23:39 17.07.2023 (обновлено: 23:48 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/postavki-1884760415.html
Зеленский заявил, что обсудил с Гутеррешем поставки зерна по Черному морю
Зеленский заявил, что обсудил с Гутеррешем поставки зерна по Черному морю - РИА Новости, 17.07.2023
Зеленский заявил, что обсудил с Гутеррешем поставки зерна по Черному морю
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны договорились работать над возобновлением... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:39
2023-07-17T23:48
черное море
зерновая сделка
экономика
россия
антониу гутерреш
владимир путин
владимир зеленский
турция
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Черное море."Говорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем... Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. Договорились с господином Гутеррешем работать вместе с ответственными государствами, чтобы возобновить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море", - говорится в сообщении Зеленского.Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
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черное море, зерновая сделка, экономика, россия, антониу гутерреш, владимир путин, владимир зеленский, турция, оон, россельхозбанк, swift, в мире
Черное море, Зерновая сделка, Экономика, Россия, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Турция, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, В мире
Зеленский заявил, что обсудил с Гутеррешем поставки зерна по Черному морю

Зеленский заявил, что обсудил с Гутеррешем возобновление поставок зерна по Черному морю

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны договорились работать над возобновлением поставок продовольствия через Черное море.
"Говорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем... Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. Договорились с господином Гутеррешем работать вместе с ответственными государствами, чтобы возобновить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море", - говорится в сообщении Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Вчера, 08:00
 
Черное мореЗерновая сделкаЭкономикаРоссияАнтониу ГутеррешВладимир ПутинВладимир ЗеленскийТурцияООНРоссельхозбанкSWIFTВ мире
 
 
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