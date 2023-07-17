https://ria.ru/20230717/pomosch-1884732473.html

США объявили о выделении гуманитарной помощи Украине

США объявили о выделении гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2023

США объявили о выделении гуманитарной помощи Украине

США выделят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов, сообщает в понедельник Агентство по международному развитию (USAID). РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:33

2023-07-17T19:33

2023-07-17T19:33

специальная военная операция на украине

украина

сша

киев

саманта пауэр

агентство по международному развитию сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75497/48/754974875_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_2f410e9a2cf26e20fb61812489193061.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США выделят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов, сообщает в понедельник Агентство по международному развитию (USAID). "Сегодня в Киеве глава USAID Саманта Пауэр объявила о дополнительной гуманитарной помощи Украине в размере более 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте USAID. Там отмечается, что с февраля 2022 года США предоставили Украине гуманитарной помощи на 2,6 миллиарда долларов, из них на сумму 1,9 миллиарда долларов было предоставлено через USAID.

https://ria.ru/20230714/shantazh-1884139060.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, киев, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша