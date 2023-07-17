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США объявили о выделении гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/pomosch-1884732473.html
США объявили о выделении гуманитарной помощи Украине
США объявили о выделении гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2023
США объявили о выделении гуманитарной помощи Украине
США выделят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов, сообщает в понедельник Агентство по международному развитию (USAID). РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:33
2023-07-17T19:33
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
саманта пауэр
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США выделят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов, сообщает в понедельник Агентство по международному развитию (USAID). "Сегодня в Киеве глава USAID Саманта Пауэр объявила о дополнительной гуманитарной помощи Украине в размере более 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте USAID. Там отмечается, что с февраля 2022 года США предоставили Украине гуманитарной помощи на 2,6 миллиарда долларов, из них на сумму 1,9 миллиарда долларов было предоставлено через USAID.
https://ria.ru/20230714/shantazh-1884139060.html
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украина, сша, киев, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Саманта Пауэр, Агентство по международному развитию США
США объявили о выделении гуманитарной помощи Украине

USAID сообщило, что США выделят Украине гуманитарную помощь на 500 миллионов долларов

© Фото : USDAgovПомощь от агентства США по международному развитию (USAID)
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : USDAgov
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США выделят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов, сообщает в понедельник Агентство по международному развитию (USAID).
"Сегодня в Киеве глава USAID Саманта Пауэр объявила о дополнительной гуманитарной помощи Украине в размере более 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте USAID.
Там отмечается, что с февраля 2022 года США предоставили Украине гуманитарной помощи на 2,6 миллиарда долларов, из них на сумму 1,9 миллиарда долларов было предоставлено через USAID.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевСаманта ПауэрАгентство по международному развитию США
 
 
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