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СМИ: США объявят о выделении гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 17.07.2023 (обновлено: 15:49 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/pomosch-1884676969.html
СМИ: США объявят о выделении гуманитарной помощи Украине
СМИ: США объявят о выделении гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2023
СМИ: США объявят о выделении гуманитарной помощи Украине
Глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время визита на Украину в понедельник объявит о выделении гуманитарной помощи... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:36
2023-07-17T15:49
украина
сша
специальная военная операция на украине
киев
саманта пауэр
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время визита на Украину в понедельник объявит о выделении гуманитарной помощи Киеву на более чем 500 миллионов долларов, передает агентство Рейтер."Глава USAID Саманта Пауэр намерена объявить о более чем 500 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине в понедельник во время визита", - говорится в сообщении.Отмечается, что после объявления о полумиллиарде долларов гуманитарная поддержка Украины со стороны США превысит 2,6 миллиарда долларов с начала украинского конфликта.
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украина, сша, киев, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша
Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Киев, Саманта Пауэр, Агентство по международному развитию США
СМИ: США объявят о выделении гуманитарной помощи Украине

Reuters: глава USAID Пауэр объявит о выделении гумпомощи Украине на 500 миллионов долларов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время визита на Украину в понедельник объявит о выделении гуманитарной помощи Киеву на более чем 500 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.
"Глава USAID Саманта Пауэр намерена объявить о более чем 500 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине в понедельник во время визита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после объявления о полумиллиарде долларов гуманитарная поддержка Украины со стороны США превысит 2,6 миллиарда долларов с начала украинского конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевСаманта ПауэрАгентство по международному развитию США
 
 
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