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СМИ: США объявят о выделении гуманитарной помощи Украине

СМИ: США объявят о выделении гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2023

СМИ: США объявят о выделении гуманитарной помощи Украине

Глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время визита на Украину в понедельник объявит о выделении гуманитарной помощи... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:36

2023-07-17T15:36

2023-07-17T15:49

украина

сша

специальная военная операция на украине

киев

саманта пауэр

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время визита на Украину в понедельник объявит о выделении гуманитарной помощи Киеву на более чем 500 миллионов долларов, передает агентство Рейтер."Глава USAID Саманта Пауэр намерена объявить о более чем 500 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине в понедельник во время визита", - говорится в сообщении.Отмечается, что после объявления о полумиллиарде долларов гуманитарная поддержка Украины со стороны США превысит 2,6 миллиарда долларов с начала украинского конфликта.

https://ria.ru/20230714/shantazh-1884139060.html

украина

сша

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украина, сша, киев, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша