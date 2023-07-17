https://ria.ru/20230717/poezda-1884522875.html
Движение поездов между Вышестеблиевской и "Керчь-Южная" остановили
Движение поездов между Вышестеблиевской и "Керчь-Южная" остановили - РИА Новости, 17.07.2023
Движение поездов между Вышестеблиевской и "Керчь-Южная" остановили
Движение поездов через железнодорожный мост на перегоне "Вышестеблиевская" (мост) - "Керчь-Южная Новый парк" остановлено в связи со сложившейся ситуацией на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:54
2023-07-17T06:54
2023-07-17T07:57
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
ржд
республика крым
крымский мост
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856254566_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_b2cfe2496dcfa06ae76c6e3e377941bf.jpg
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Движение поездов через железнодорожный мост на перегоне "Вышестеблиевская" (мост) - "Керчь-Южная Новый парк" остановлено в связи со сложившейся ситуацией на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в центре поддержки РЖД. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "На текущий момент информация не зафиксирована по маршрутам Краснодарский край, а вот по Крыму, с 17 июля 2023 года, с 3.24 часов в связи с угрозой инцидента "Б" на основании информации объединённого координационного центра остановлено движение поездов остановлено движение поездов через железнодорожный мост на перегоне "Вышестеблиевская (мост)" - "Керчь Южная Новый парк".
https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856254566_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_b273b15e65b22452ed5677b04f9cf92c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сергей аксенов (политик), ржд, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), РЖД, Республика Крым, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
Движение поездов между Вышестеблиевской и "Керчь-Южная" остановили
РЖД: движение поездов на перегоне "Вышестеблиевская" - "Керчь-Южная Новый парк" остановили