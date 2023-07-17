https://ria.ru/20230717/poezda-1884522875.html

Движение поездов между Вышестеблиевской и "Керчь-Южная" остановили

Движение поездов между Вышестеблиевской и "Керчь-Южная" остановили - РИА Новости, 17.07.2023

Движение поездов между Вышестеблиевской и "Керчь-Южная" остановили

Движение поездов через железнодорожный мост на перегоне "Вышестеблиевская" (мост) - "Керчь-Южная Новый парк" остановлено в связи со сложившейся ситуацией на... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:54

2023-07-17T06:54

2023-07-17T07:57

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

ржд

республика крым

крымский мост

чп на крымском мосту

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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Движение поездов через железнодорожный мост на перегоне "Вышестеблиевская" (мост) - "Керчь-Южная Новый парк" остановлено в связи со сложившейся ситуацией на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в центре поддержки РЖД. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "На текущий момент информация не зафиксирована по маршрутам Краснодарский край, а вот по Крыму, с 17 июля 2023 года, с 3.24 часов в связи с угрозой инцидента "Б" на основании информации объединённого координационного центра остановлено движение поездов остановлено движение поездов через железнодорожный мост на перегоне "Вышестеблиевская (мост)" - "Керчь Южная Новый парк".

https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html

краснодарский край

республика крым

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краснодарский край, сергей аксенов (политик), ржд, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту