https://ria.ru/20230717/poezda-1884519969.html
Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме
Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме - РИА Новости, 17.07.2023
Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме
Поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию, сообщили РИА Новости в центре поддержки компании "Российские железные дороги". РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:57
2023-07-17T05:57
2023-07-17T07:57
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
общество
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872908936_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_3d669b1d044d9ffe33be34637136a9b8.jpg
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию, сообщили РИА Новости в центре поддержки компании "Российские железные дороги". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Все в штатном режиме", - сказал оператор центра.
https://ria.ru/20230717/most-1884519693.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872908936_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e055bb1fb3c713e96ff9e9697647507a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сергей аксенов (политик), общество, чп на крымском мосту
Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Общество, ЧП на Крымском мосту
Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме
РЖД: движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме