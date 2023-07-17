https://ria.ru/20230717/poezda-1884519969.html

Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме

Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме - РИА Новости, 17.07.2023

Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме

Поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию, сообщили РИА Новости в центре поддержки компании "Российские железные дороги". РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:57

2023-07-17T05:57

2023-07-17T07:57

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

общество

чп на крымском мосту

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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию, сообщили РИА Новости в центре поддержки компании "Российские железные дороги". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Все в штатном режиме", - сказал оператор центра.

https://ria.ru/20230717/most-1884519693.html

краснодарский край

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краснодарский край, сергей аксенов (политик), общество, чп на крымском мосту