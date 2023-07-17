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Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме - РИА Новости, 17.07.2023
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05:57 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/poezda-1884519969.html
Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме
Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме - РИА Новости, 17.07.2023
Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме
Поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию, сообщили РИА Новости в центре поддержки компании "Российские железные дороги". РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:57
2023-07-17T07:57
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
общество
чп на крымском мосту
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию, сообщили РИА Новости в центре поддержки компании "Российские железные дороги". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Все в штатном режиме", - сказал оператор центра.
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краснодарский край, сергей аксенов (политик), общество, чп на крымском мосту
Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Общество, ЧП на Крымском мосту
Движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме

РЖД: движение поездов в Краснодарский край работает в штатном режиме

© iStock.com / Serjio74Пассажирский поезд на вокзале в Туапсе
Пассажирский поезд на вокзале в Туапсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© iStock.com / Serjio74
Пассажирский поезд на вокзале в Туапсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию, сообщили РИА Новости в центре поддержки компании "Российские железные дороги".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
"Все в штатном режиме", - сказал оператор центра.
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Краснодарском крае создали оперативный штаб после ЧП на Крымском мосту
05:51
 
Краснодарский крайСергей Аксенов (политик)ОбществоЧП на Крымском мосту
 
 
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