https://ria.ru/20230717/poezd-1884718737.html
В США товарный поезд сошел с рельсов
В США товарный поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 17.07.2023
В США товарный поезд сошел с рельсов
Товарный поезд сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США, соответствующее заявление было сделано полицейским управлением муниципалитета Уайтмарш. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:07
2023-07-17T18:07
2023-07-17T18:07
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Товарный поезд сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США, соответствующее заявление было сделано полицейским управлением муниципалитета Уайтмарш. "Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern … в населенном пункте Уайтмарш", - говорится в заявлении местной полиции в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская). В полиции также заявили, что жители и сотрудники предприятий, которые находились вблизи места происшествия, были эвакуированы, мера носит предупредительный характер. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал, угроза для общества отсутствует. Согласно заявлению, поезд перевозил силиконовые гранулы, которые просыпались в результате происшествия, однако, как сообщается, материал не представляет опасности для окружающих. Причина произошедшего полицией не уточняется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230415/poezd-1865593232.html
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в мире, пенсильвания, сша, россия
В мире, Пенсильвания, США, Россия
В США товарный поезд сошел с рельсов
В Пенсильвании товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов, никто не пострадал
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Товарный поезд сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США, соответствующее заявление было сделано полицейским управлением муниципалитета Уайтмарш.
"Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern … в населенном пункте Уайтмарш", - говорится в заявлении местной полиции в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).
В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошел с рельсов
В полиции также заявили, что жители и сотрудники предприятий, которые находились вблизи места происшествия, были эвакуированы, мера носит предупредительный характер.
По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал, угроза для общества отсутствует.
Согласно заявлению, поезд перевозил силиконовые гранулы, которые просыпались в результате происшествия, однако, как сообщается, материал не представляет опасности для окружающих.
Причина произошедшего полицией не уточняется.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Поезд сошел с рельсов в индейской резервации в США