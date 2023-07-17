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В США товарный поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 17.07.2023
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18:07 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/poezd-1884718737.html
В США товарный поезд сошел с рельсов
В США товарный поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 17.07.2023
В США товарный поезд сошел с рельсов
Товарный поезд сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США, соответствующее заявление было сделано полицейским управлением муниципалитета Уайтмарш. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:07
2023-07-17T18:07
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сша
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Товарный поезд сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США, соответствующее заявление было сделано полицейским управлением муниципалитета Уайтмарш. "Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern … в населенном пункте Уайтмарш", - говорится в заявлении местной полиции в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская). В полиции также заявили, что жители и сотрудники предприятий, которые находились вблизи места происшествия, были эвакуированы, мера носит предупредительный характер. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал, угроза для общества отсутствует. Согласно заявлению, поезд перевозил силиконовые гранулы, которые просыпались в результате происшествия, однако, как сообщается, материал не представляет опасности для окружающих. Причина произошедшего полицией не уточняется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230415/poezd-1865593232.html
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в мире, пенсильвания, сша, россия
В мире, Пенсильвания, США, Россия
В США товарный поезд сошел с рельсов

В Пенсильвании товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов, никто не пострадал

© WPVI-TVКадр трансляции WPVI-TV с места крушения грузового поезда в муниципалитете Уайтмарш
Кадр трансляции WPVI-TV с места крушения грузового поезда в муниципалитете Уайтмарш
© WPVI-TV
Кадр трансляции WPVI-TV с места крушения грузового поезда в муниципалитете Уайтмарш
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Товарный поезд сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США, соответствующее заявление было сделано полицейским управлением муниципалитета Уайтмарш.
"Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern … в населенном пункте Уайтмарш", - говорится в заявлении местной полиции в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).
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В полиции также заявили, что жители и сотрудники предприятий, которые находились вблизи места происшествия, были эвакуированы, мера носит предупредительный характер.
По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал, угроза для общества отсутствует.
Согласно заявлению, поезд перевозил силиконовые гранулы, которые просыпались в результате происшествия, однако, как сообщается, материал не представляет опасности для окружающих.
Причина произошедшего полицией не уточняется.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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