https://ria.ru/20230717/poezd-1884718737.html

В США товарный поезд сошел с рельсов

В США товарный поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 17.07.2023

В США товарный поезд сошел с рельсов

Товарный поезд сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США, соответствующее заявление было сделано полицейским управлением муниципалитета Уайтмарш. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:07

2023-07-17T18:07

2023-07-17T18:07

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Товарный поезд сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США, соответствующее заявление было сделано полицейским управлением муниципалитета Уайтмарш. "Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern … в населенном пункте Уайтмарш", - говорится в заявлении местной полиции в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская). В полиции также заявили, что жители и сотрудники предприятий, которые находились вблизи места происшествия, были эвакуированы, мера носит предупредительный характер. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал, угроза для общества отсутствует. Согласно заявлению, поезд перевозил силиконовые гранулы, которые просыпались в результате происшествия, однако, как сообщается, материал не представляет опасности для окружающих. Причина произошедшего полицией не уточняется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230415/poezd-1865593232.html

https://ria.ru/20230317/poezd-1858554005.html

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в мире, пенсильвания, сша, россия