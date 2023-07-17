https://ria.ru/20230717/poezd-1884523201.html

Отправление поезда Керчь – Анапа задерживается из-за ЧП на Крымском мосту

Отправление поезда Керчь – Анапа задерживается из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Отправление поезда Керчь – Анапа задерживается из-за ЧП на Крымском мосту

Отправление пригородного поезда сообщением Керчь – Анапа, маршрут которого проходит по Крымскому мосту, задерживается, сообщили РИА Новости в Южной пригородной... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:00

2023-07-17T07:00

2023-07-17T07:57

керчь

анапа

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

крымский мост

чп на крымском мосту

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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Отправление пригородного поезда сообщением Керчь – Анапа, маршрут которого проходит по Крымскому мосту, задерживается, сообщили РИА Новости в Южной пригородной пассажирской компании. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Отправление пригородного поезда из Керчи в Анапу 06.40 задерживается", - сказали в компании. Пассажиров попросили следить за расписанием на официальном сайте.

https://ria.ru/20230717/poezda-1884522875.html

https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html

керчь

анапа

краснодарский край

республика крым

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керчь, анапа, краснодарский край, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия, крымский мост, чп на крымском мосту