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Отправление поезда Керчь – Анапа задерживается из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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07:00 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/poezd-1884523201.html
Отправление поезда Керчь – Анапа задерживается из-за ЧП на Крымском мосту
Отправление поезда Керчь – Анапа задерживается из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Отправление поезда Керчь – Анапа задерживается из-за ЧП на Крымском мосту
Отправление пригородного поезда сообщением Керчь – Анапа, маршрут которого проходит по Крымскому мосту, задерживается, сообщили РИА Новости в Южной пригородной... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:00
2023-07-17T07:57
керчь
анапа
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
крымский мост
чп на крымском мосту
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Отправление пригородного поезда сообщением Керчь – Анапа, маршрут которого проходит по Крымскому мосту, задерживается, сообщили РИА Новости в Южной пригородной пассажирской компании. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Отправление пригородного поезда из Керчи в Анапу 06.40 задерживается", - сказали в компании. Пассажиров попросили следить за расписанием на официальном сайте.
https://ria.ru/20230717/poezda-1884522875.html
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керчь
анапа
краснодарский край
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керчь, анапа, краснодарский край, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия, крымский мост, чп на крымском мосту
Керчь, Анапа, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Происшествия, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
Отправление поезда Керчь – Анапа задерживается из-за ЧП на Крымском мосту

Отправление пригородного поезда Керчь – Анапа задерживается из-за ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Поезд. Архивное фото
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Отправление пригородного поезда сообщением Керчь – Анапа, маршрут которого проходит по Крымскому мосту, задерживается, сообщили РИА Новости в Южной пригородной пассажирской компании.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Поезд - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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"Отправление пригородного поезда из Керчи в Анапу 06.40 задерживается", - сказали в компании.
Пассажиров попросили следить за расписанием на официальном сайте.
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КерчьАнапаКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)Республика КрымПроисшествияКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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