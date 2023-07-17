https://ria.ru/20230717/pisma-1884611847.html

Миллионы писем армии США направляются в Мали из-за опечатки

Миллионы писем армии США направляются в Мали из-за опечатки - РИА Новости, 17.07.2023

Миллионы писем армии США направляются в Мали из-за опечатки

Миллионы электронных писем армии США направляются правительству Мали из-за опечатки в доменном суффиксе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на Йоханнеса РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:58

2023-07-17T12:58

2023-07-17T12:58

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Миллионы электронных писем армии США направляются правительству Мали из-за опечатки в доменном суффиксе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на Йоханнеса Зурбиера, нидерландского интернет-предпринимателя, заключившего контракт на управление доменом африканской страны. По словам Зурбиера, почтовый трафик продолжает направляться в домен .ml, являющийся идентификатором страны Мали, в результате ошибочного ввода суффикса .mil, которым обозначаются все адреса электронной почты американских военных. В понедельник, 17 июля, контроль над доменом .ml перейдет от компании Зурбиера к правительству Мали, которое газета называет тесно связанным с Россией. Таким образом, после истечения 10-летнего контракта на управление доменом малийские власти смогут собрать электронные письма, ошибочно направленные им за этот период. Зурбиер, управляющий директор амстердамской компании Mali Dili, неоднократно обращался по поводу проблемы массовых почтовых утечек к официальным лицам США, в том числе через атташе по вопросам обороны в Мали. "Этот риск реален и может быть использован противниками США", - написал он в начале июля в одном из своих обращений. Основная часть электронных писем представляет собой спам, и ни одно из них не помечено, как секретное. Однако некоторые сообщения содержат чувствительные данные об американских военнослужащих, подрядчиках и членах их семей, отмечает издание. Среди них рентгеновские и медицинские снимки, информация о документах, удостоверяющих личность, списки экипажей кораблей, списки персонала баз, карты объектов, фотографии баз, отчеты о военно-морских инспекциях, контракты, уголовные жалобы на персонал, внутренние расследования фактов хулиганства, маршруты официальных поездок, налоговые и финансовые отчеты. Представитель Пентагона подполковник Тим Горман заявил, что ведомство "осведомлено о проблеме. По его словам, электронные письма, отправленные с домена .mil на малийские адреса, "блокируются еще до того, как они покидают домен .mil, а отправитель уведомляется, что должен подтвердить адреса электронной почты предполагаемых получателей". Как следует из публикации, проблема доменных опечаток коснулась также армии Нидерландов, использующей домен army.nl, который находится "на расстоянии одного нажатия клавиши" от малийского военного домена army.ml. Малийская сторона также получила восемь писем австралийского минобороны, которые предназначались адресатам в США и в которых, в частности, содержалось представление по поводу коррозии на переданных Канберре истребителях F-35.

https://ria.ru/20230621/armiya-1879416940.html

https://ria.ru/20230415/utechka-1865509718.html

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