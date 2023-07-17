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Аксенов рассказал о ситуации на Керченской переправе - РИА Новости, 17.07.2023
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19:54 17.07.2023 (обновлено: 20:18 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/pereprava-1884736200.html
Аксенов рассказал о ситуации на Керченской переправе
Аксенов рассказал о ситуации на Керченской переправе - РИА Новости, 17.07.2023
Аксенов рассказал о ситуации на Керченской переправе
На Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, принимаются меры по ликвидации очередей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:54
2023-07-17T20:18
сергей аксенов (политик)
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
владимир путин
киев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. На Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, принимаются меры по ликвидации очередей, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целом у нас работает семь паромов: три гражданских, два БДК (большие десантные корабли - ред.) и два железнодорожных", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.По его словам, сегодня за день перевезено свыше 255 грузовых автомобилей и 20 автобусов.Аксенов подчеркнул, что принимаются меры по ликвидации очередей."Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно очередь ликвидировать", - подчеркнул Аксенов.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
https://ria.ru/20230717/most-1884739100.html
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сергей аксенов (политик), мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, владимир путин, киев, россия, украина
Сергей Аксенов (политик), Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Владимир Путин, Киев, Россия, Украина
Аксенов рассказал о ситуации на Керченской переправе

Глава Крыма Аксенов сообщил, что на Керченской переправе задействовано семь паромов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПаромы на Керченской переправе
Паромы на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Паромы на Керченской переправе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. На Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, принимаются меры по ликвидации очередей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В целом у нас работает семь паромов: три гражданских, два БДК (большие десантные корабли - ред.) и два железнодорожных", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
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По его словам, сегодня за день перевезено свыше 255 грузовых автомобилей и 20 автобусов.
Аксенов подчеркнул, что принимаются меры по ликвидации очередей.
"Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно очередь ликвидировать", - подчеркнул Аксенов.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
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Сергей Аксенов (политик)Мария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуВладимир ПутинКиевРоссияУкраина
 
 
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