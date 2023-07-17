https://ria.ru/20230717/pereprava-1884736200.html

Аксенов рассказал о ситуации на Керченской переправе

Аксенов рассказал о ситуации на Керченской переправе - РИА Новости, 17.07.2023

Аксенов рассказал о ситуации на Керченской переправе

На Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, принимаются меры по ликвидации очередей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:54

2023-07-17T19:54

2023-07-17T20:18

сергей аксенов (политик)

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

владимир путин

киев

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. На Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, принимаются меры по ликвидации очередей, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целом у нас работает семь паромов: три гражданских, два БДК (большие десантные корабли - ред.) и два железнодорожных", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.По его словам, сегодня за день перевезено свыше 255 грузовых автомобилей и 20 автобусов.Аксенов подчеркнул, что принимаются меры по ликвидации очередей."Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно очередь ликвидировать", - подчеркнул Аксенов.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

https://ria.ru/20230717/most-1884739100.html

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сергей аксенов (политик), мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, владимир путин, киев, россия, украина