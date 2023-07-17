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На пароме через Керченский пролив начали переправлять легковушки

На пароме через Керченский пролив начали переправлять легковушки - РИА Новости, 17.07.2023

На пароме через Керченский пролив начали переправлять легковушки

Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив, машины загружают на переправу, тщательного досмотрев, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:37

2023-07-17T19:37

2023-07-17T19:37

керченский пролив

краснодарский край

чп на крымском мосту

следственный комитет россии (ск рф)

киев

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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив, машины загружают на переправу, тщательного досмотрев, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив. Машины пропускают на переправу после тщательного досмотра", - написано в телеграм-канале оперштаба. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.

керченский пролив

краснодарский край

киев

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керченский пролив, краснодарский край, чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), киев