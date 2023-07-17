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Оперштаб Кубани оценил ситуацию на Керченской переправе

Оперштаб Кубани оценил ситуацию на Керченской переправе - РИА Новости, 17.07.2023

Оперштаб Кубани оценил ситуацию на Керченской переправе

Три парома работают на Керченской переправе, на данный момент по морю перевезено 134 грузовые машины и 525 пассажиров, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:07

2023-07-17T19:07

2023-07-17T19:30

краснодарский край

киев

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Три парома работают на Керченской переправе, на данный момент по морю перевезено 134 грузовые машины и 525 пассажиров, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.Ранее власти региона сообщали о возобновлении работы переправы."На Керченской переправе работают паромы "Мария", "Лаврентий", "Керченский 2". На текущий момент перевезли 134 грузовых авто и 525 пассажиров", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что пробки на подъездах к Крымскому мосту отсутствуют, сотрудники ДПС информируют водителей о невозможности проезда в данном направлении. Всего, по данным регионального штаба, на перехватывающих парковках в поселке Ильич сейчас находятся 438 легковых автомобилей и 92 грузовых. Еще в одной зоне этого же поселка ожидают 105 легковых машин. Там же организована раздача питьевой воды, развернута полевая кухня, установлены биотуалеты.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

краснодарский край

киев

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, киев, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту