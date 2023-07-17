https://ria.ru/20230717/pereprava-1884640608.html

Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт

Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - РИА Новости, 17.07.2023

Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт

Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, легковые авто движутся по сухопутному коридору, сообщает министерство транспорта Крыма. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:37

2023-07-17T13:37

2023-07-17T13:43

республика крым

чп на крымском мосту

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, легковые авто движутся по сухопутному коридору, сообщает министерство транспорта Крыма."По состоянию на 13.00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт. Движение легковых автомобилей в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.

https://ria.ru/20230717/krym-1884540489.html

республика крым

россия

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Кирилл Волков

республика крым, чп на крымском мосту, россия, происшествия