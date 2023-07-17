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Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - РИА Новости, 17.07.2023
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13:37 17.07.2023 (обновлено: 13:43 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/pereprava-1884640608.html
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - РИА Новости, 17.07.2023
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, легковые авто движутся по сухопутному коридору, сообщает министерство транспорта Крыма. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:37
2023-07-17T13:43
республика крым
чп на крымском мосту
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, легковые авто движутся по сухопутному коридору, сообщает министерство транспорта Крыма."По состоянию на 13.00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт. Движение легковых автомобилей в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
https://ria.ru/20230717/krym-1884540489.html
республика крым
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республика крым, чп на крымском мосту, россия, происшествия
Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Россия, Происшествия
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт

Минтранс Крыма сообщил, что Керченская паромная переправа работает только на грузовики

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, легковые авто движутся по сухопутному коридору, сообщает министерство транспорта Крыма.
"По состоянию на 13.00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт. Движение легковых автомобилей в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
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