https://ria.ru/20230717/pereprava-1884544438.html

Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 17.07.2023

Керченская паромная переправа возобновила работу

Работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, возобновлена в 10.00, следует из сообщений Росморречфлота и... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:05

2023-07-17T10:05

2023-07-17T10:19

керченская паромная переправа

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

россия

чп на крымском мосту

происшествия

краснодарский край

республика крым

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, возобновлена в 10.00, следует из сообщений Росморречфлота и Минтранса России."В ночь на 17 июля работа паромной переправы была приостановлена до особых распоряжений", - сообщил сначала Росморречфлот."В 10:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена", - чуть позже объявил Минтранс.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. НАК сообщил, что Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.

https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html

россия

краснодарский край

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

керченская паромная переправа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия, чп на крымском мосту, происшествия, краснодарский край, республика крым