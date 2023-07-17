https://ria.ru/20230717/pereprava-1884544438.html
Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 17.07.2023
Керченская паромная переправа возобновила работу
Работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, возобновлена в 10.00, следует из сообщений Росморречфлота и... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:05
2023-07-17T10:05
2023-07-17T10:19
керченская паромная переправа
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
россия
чп на крымском мосту
происшествия
краснодарский край
республика крым
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, возобновлена в 10.00, следует из сообщений Росморречфлота и Минтранса России."В ночь на 17 июля работа паромной переправы была приостановлена до особых распоряжений", - сообщил сначала Росморречфлот."В 10:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена", - чуть позже объявил Минтранс.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. НАК сообщил, что Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия, чп на крымском мосту, происшествия, краснодарский край, республика крым
Керченская паромная переправа, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Россия, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Краснодарский край, Республика Крым
Керченская паромная переправа возобновила работу
Минтранс сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы в десять часов