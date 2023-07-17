https://ria.ru/20230717/perekhvat-1884682005.html

В Белоруссии перехватили украинский беспилотник

В Белоруссии перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.07.2023

В Белоруссии перехватили украинский беспилотник

В Брагинском районе Гомельской области перехвачен беспилотник с территории Украины, который незаконно пересек границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:53

2023-07-17T15:53

2023-07-17T17:28

белоруссия

днепр (город)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864578633_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_8758d615bb2d45d95154e4679b1064bb.jpg

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. В Брагинском районе Гомельской области перехвачен беспилотник с территории Украины, который незаконно пересек границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в своем телеграм-канале."С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь", — говорится в публикации.Как отметили в ведомстве, пограничники, находившиеся на участке границы у реки Днепр, применили радиоэлектронное ружье и принудительно посадили квадрокоптер на воду. Проводится проверка инцидента.В конце мая на территорию республики с Украины прилетел ударный беспилотник, его сбили. О пострадавших не сообщалось.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1878001267.html

белоруссия

днепр (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, днепр (город), украина