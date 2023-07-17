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В Белоруссии перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.07.2023
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15:53 17.07.2023 (обновлено: 17:28 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/perekhvat-1884682005.html
В Белоруссии перехватили украинский беспилотник
В Белоруссии перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.07.2023
В Белоруссии перехватили украинский беспилотник
В Брагинском районе Гомельской области перехвачен беспилотник с территории Украины, который незаконно пересек границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:53
2023-07-17T17:28
белоруссия
днепр (город)
украина
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МИНСК, 17 июл — РИА Новости. В Брагинском районе Гомельской области перехвачен беспилотник с территории Украины, который незаконно пересек границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в своем телеграм-канале."С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь", — говорится в публикации.Как отметили в ведомстве, пограничники, находившиеся на участке границы у реки Днепр, применили радиоэлектронное ружье и принудительно посадили квадрокоптер на воду. Проводится проверка инцидента.В конце мая на территорию республики с Украины прилетел ударный беспилотник, его сбили. О пострадавших не сообщалось.
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белоруссия, днепр (город), украина
Белоруссия, Днепр (город), Украина
В Белоруссии перехватили украинский беспилотник

Белорусские пограничники 16 июля перехватили украинский беспилотник-разведчик

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на КПП в Гомельской области
Военнослужащий Воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на КПП в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащий Воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на КПП в Гомельской области. Архивное фото
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МИНСК, 17 июл — РИА Новости. В Брагинском районе Гомельской области перехвачен беспилотник с территории Украины, который незаконно пересек границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
"С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь", — говорится в публикации.
Как отметили в ведомстве, пограничники, находившиеся на участке границы у реки Днепр, применили радиоэлектронное ружье и принудительно посадили квадрокоптер на воду. Проводится проверка инцидента.
В конце мая на территорию республики с Украины прилетел ударный беспилотник, его сбили. О пострадавших не сообщалось.
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