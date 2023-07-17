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В Белоруссии перехватили украинский беспилотник
В Белоруссии перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.07.2023
В Белоруссии перехватили украинский беспилотник
В Брагинском районе Гомельской области перехвачен беспилотник с территории Украины, который незаконно пересек границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:53
2023-07-17T15:53
2023-07-17T17:28
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МИНСК, 17 июл — РИА Новости. В Брагинском районе Гомельской области перехвачен беспилотник с территории Украины, который незаконно пересек границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в своем телеграм-канале."С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь", — говорится в публикации.Как отметили в ведомстве, пограничники, находившиеся на участке границы у реки Днепр, применили радиоэлектронное ружье и принудительно посадили квадрокоптер на воду. Проводится проверка инцидента.В конце мая на территорию республики с Украины прилетел ударный беспилотник, его сбили. О пострадавших не сообщалось.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878001267.html
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белоруссия, днепр (город), украина
Белоруссия, Днепр (город), Украина
В Белоруссии перехватили украинский беспилотник
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