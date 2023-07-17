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Ковитиди предположила, когда Запад может принудить Украину к переговорам - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/peregovory-1884741093.html
Ковитиди предположила, когда Запад может принудить Украину к переговорам
Ковитиди предположила, когда Запад может принудить Украину к переговорам - РИА Новости, 17.07.2023
Ковитиди предположила, когда Запад может принудить Украину к переговорам
Мировая общественность попытается усадить за стол переговоров Украину к осени, так как от киевского режима уже все устали, заявила РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:25
2023-07-17T20:25
специальная военная операция на украине
украина
сша
ольга ковитиди
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировая общественность попытается усадить за стол переговоров Украину к осени, так как от киевского режима уже все устали, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "К осени уставшая от капризной "незалежной" мировая общественность постарается усадить стороны за стол переговоров. Это означает, что "лавочка" закрывается и байдены-зеленские, а также целая компания их вечно голодных компаньонов по кровавому бизнесу останутся без миллионных заработков", - считает сенатор. Ковитиди отметила, что Украине и их хозяевам необходима "срочная эскалация вооруженного конфликта с Россией". "Под угрозой срыва мировая военная пирамида, основанная США. Англосаксы допустить этого не могут", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883866206.html
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украина, сша, ольга ковитиди
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Ольга Ковитиди
Ковитиди предположила, когда Запад может принудить Украину к переговорам

Сенатор от Крыма Ковитиди: Запад попытается усадить Украину за стол переговоров к осени

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОльга Ковитиди
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировая общественность попытается усадить за стол переговоров Украину к осени, так как от киевского режима уже все устали, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"К осени уставшая от капризной "незалежной" мировая общественность постарается усадить стороны за стол переговоров. Это означает, что "лавочка" закрывается и байдены-зеленские, а также целая компания их вечно голодных компаньонов по кровавому бизнесу останутся без миллионных заработков", - считает сенатор.
Ковитиди отметила, что Украине и их хозяевам необходима "срочная эскалация вооруженного конфликта с Россией".
"Под угрозой срыва мировая военная пирамида, основанная США. Англосаксы допустить этого не могут", - заключила парламентарий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Россия не получала сигналов о переговорах по Украине в июле, сообщил Лавров
13 июля, 00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАОльга Ковитиди
 
 
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