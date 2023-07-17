https://ria.ru/20230717/peregovory-1884741093.html

Ковитиди предположила, когда Запад может принудить Украину к переговорам

Ковитиди предположила, когда Запад может принудить Украину к переговорам - РИА Новости, 17.07.2023

Ковитиди предположила, когда Запад может принудить Украину к переговорам

Мировая общественность попытается усадить за стол переговоров Украину к осени, так как от киевского режима уже все устали, заявила РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:25

2023-07-17T20:25

2023-07-17T20:25

специальная военная операция на украине

украина

сша

ольга ковитиди

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировая общественность попытается усадить за стол переговоров Украину к осени, так как от киевского режима уже все устали, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "К осени уставшая от капризной "незалежной" мировая общественность постарается усадить стороны за стол переговоров. Это означает, что "лавочка" закрывается и байдены-зеленские, а также целая компания их вечно голодных компаньонов по кровавому бизнесу останутся без миллионных заработков", - считает сенатор. Ковитиди отметила, что Украине и их хозяевам необходима "срочная эскалация вооруженного конфликта с Россией". "Под угрозой срыва мировая военная пирамида, основанная США. Англосаксы допустить этого не могут", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883866206.html

украина

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украина, сша, ольга ковитиди