https://ria.ru/20230717/paromy-1884659372.html

На паромы в Крыму начали загружать первые легковушки

На паромы в Крыму начали загружать первые легковушки - РИА Новости, 17.07.2023

На паромы в Крыму начали загружать первые легковушки

Первые легковые автомобили начали допускаться к площадке для загрузки на паромы в порту "Крым" в Керчи, передает корреспондент РИА Новости из Керчи. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:36

2023-07-17T14:36

2023-07-17T16:47

керчь

керченский пролив

киев

чп на крымском мосту

новости - туризм

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КЕРЧЬ, 17 июл - РИА Новости. Первые легковые автомобили начали допускаться к площадке для загрузки на паромы в порту "Крым" в Керчи, передает корреспондент РИА Новости из Керчи. Паромная переправа через Керченский пролив была возобновлена в 10.00, поначалу - только для грузовиков. На площадке у переправы скопилось несколько сотен легковых машин. Первые машины начали днем в понедельник допускаться на территорию для загрузки на паромы. Как сообщили водители автомобилей, переправа сегодня бесплатная. Рядом на стоянке - большое количество грузовых машин. На данный момент их загрузку на паромы приостановили, чтобы пропустить легковые автомобили, рассказал работник паромной переправы. Он затруднился сказать, в каком режиме будет работать переправа в дальнейшем – исключительно для легковых машин или в смешанном режиме. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/most-1884610641.html

керчь

керченский пролив

киев

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