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Оперштаб Кубани предупреждает, что паромная переправа не работает с 16 июля - РИА Новости, 17.07.2023
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07:14 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/parom-1884524242.html
Оперштаб Кубани предупреждает, что паромная переправа не работает с 16 июля
Оперштаб Кубани предупреждает, что паромная переправа не работает с 16 июля - РИА Новости, 17.07.2023
Оперштаб Кубани предупреждает, что паромная переправа не работает с 16 июля
Работа паромной переправы, приостановленная с вечера 16 июля из-за непогоды, не возобновлялась, это необходимо учитывать, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:14
2023-07-17T07:57
крымский мост
россия
краснодарский край
темрюкский район
игорь михайличенко
виталий савельев
вениамин кондратьев
происшествия
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Работа паромной переправы, приостановленная с вечера 16 июля из-за непогоды, не возобновлялась, это необходимо учитывать, сообщает оперштаб Кубани. Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "По информации администрации Темрюкского района, паромная переправа в настоящий момент не работает. Она была приостановлена еще с вечера 16 июля из-за погодных условий. Работа паромов с того времени не возобновлялась. Это также просят учитывать всем, кто рассчитывал ею воспользоваться", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев также призвал горожан пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России из-за ситуации на Крымском мосту.
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краснодарский край
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крымский мост, россия, краснодарский край, темрюкский район, игорь михайличенко, виталий савельев, вениамин кондратьев, происшествия, чп на крымском мосту
Крымский мост, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, Игорь Михайличенко, Виталий Савельев, Вениамин Кондратьев, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Оперштаб Кубани предупреждает, что паромная переправа не работает с 16 июля

Оперштаб Кубани просит учитывать, что паромная переправа не работает с 16 июля

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Работа паромной переправы, приостановленная с вечера 16 июля из-за непогоды, не возобновлялась, это необходимо учитывать, сообщает оперштаб Кубани.
Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
"По информации администрации Темрюкского района, паромная переправа в настоящий момент не работает. Она была приостановлена еще с вечера 16 июля из-за погодных условий. Работа паромов с того времени не возобновлялась. Это также просят учитывать всем, кто рассчитывал ею воспользоваться", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев также призвал горожан пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России из-за ситуации на Крымском мосту.
Остановлено автомобильное движение – Аксенов о ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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07:05
 
Крымский мостРоссияКраснодарский крайТемрюкский районИгорь МихайличенкоВиталий СавельевВениамин КондратьевПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
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