https://ria.ru/20230717/parom-1884524242.html

Оперштаб Кубани предупреждает, что паромная переправа не работает с 16 июля

Оперштаб Кубани предупреждает, что паромная переправа не работает с 16 июля - РИА Новости, 17.07.2023

Оперштаб Кубани предупреждает, что паромная переправа не работает с 16 июля

Работа паромной переправы, приостановленная с вечера 16 июля из-за непогоды, не возобновлялась, это необходимо учитывать, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:14

2023-07-17T07:14

2023-07-17T07:57

крымский мост

россия

краснодарский край

темрюкский район

игорь михайличенко

виталий савельев

вениамин кондратьев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_507d3dbf1178e392f624c45019e81eaa.jpg

СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Работа паромной переправы, приостановленная с вечера 16 июля из-за непогоды, не возобновлялась, это необходимо учитывать, сообщает оперштаб Кубани. Движение на Крымском мосту остановлено после ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, сообщил ранее Аксёнов, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. По его словам, на место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "По информации администрации Темрюкского района, паромная переправа в настоящий момент не работает. Она была приостановлена еще с вечера 16 июля из-за погодных условий. Работа паромов с того времени не возобновлялась. Это также просят учитывать всем, кто рассчитывал ею воспользоваться", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев также призвал горожан пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России из-за ситуации на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/most-1884523584.html

россия

краснодарский край

темрюкский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крымский мост, россия, краснодарский край, темрюкский район, игорь михайличенко, виталий савельев, вениамин кондратьев, происшествия, чп на крымском мосту