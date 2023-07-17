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Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО - РИА Новости, 17.07.2023
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23:09 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/pamyat-1884758557.html
Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО
Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО - РИА Новости, 17.07.2023
Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации, доложить до 1 сентября,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:09
2023-07-17T23:09
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации, доложить до 1 сентября, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2023 года. Ответственным за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов России.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО

Путин поручил регионам принять допмеры по увековечению памяти участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации, доложить до 1 сентября, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2023 года. Ответственным за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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