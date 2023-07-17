https://ria.ru/20230717/pamyat-1884758557.html
Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО
Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО - РИА Новости, 17.07.2023
Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации, доложить до 1 сентября,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:09
2023-07-17T23:09
2023-07-17T23:09
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации, доложить до 1 сентября, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2023 года. Ответственным за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов России.
https://ria.ru/20230717/politika-1884757495.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО
Путин поручил регионам принять допмеры по увековечению памяти участников спецоперации