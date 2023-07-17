https://ria.ru/20230717/pamyat-1884758557.html

Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО

Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО - РИА Новости, 17.07.2023

Путин поручил регионам принять меры по увековечению памяти участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации, доложить до 1 сентября,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:09

2023-07-17T23:09

2023-07-17T23:09

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации, доложить до 1 сентября, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2023 года. Ответственным за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов России.

https://ria.ru/20230717/politika-1884757495.html

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общество, владимир путин, россия