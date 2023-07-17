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Путин пригрозил Украине ответом после теракта на Крымском мосту

Путин пригрозил Украине ответом после теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Путин пригрозил Украине ответом после теракта на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту, конечно, будет, Минобороны готовит соответствующие предложения. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-17T20:04

2023-07-17T20:04

2023-07-18T00:00

россия

чп на крымском мосту

владимир путин

мария захарова

украина

киев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту, конечно, будет, Минобороны готовит соответствующие предложения."Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - сказал он на совещании, посвященном ситуации на Крымском мосту.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

россия

украина

киев

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"Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту "Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту 2023-07-17T20:04 true PT0M25S

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россия, чп на крымском мосту, владимир путин, мария захарова, украина, киев, следственный комитет россии (ск рф)