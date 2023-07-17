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CGTN указал на три критические ошибки НАТО на Украине

CGTN указал на три критические ошибки НАТО на Украине - РИА Новости, 17.07.2023

CGTN указал на три критические ошибки НАТО на Украине

Отказ смягчить опасения Москвы в сфере безопасности стал критической ошибкой НАТО, считает обозреватель CGTN Бобби Надери. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T01:57

2023-07-17T01:57

2023-07-17T11:26

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отказ смягчить опасения Москвы в сфере безопасности стал критической ошибкой НАТО, считает обозреватель CGTN Бобби Надери."Отказ НАТО должным образом смягчить реальные опасения Москвы в области безопасности был одной из самых больших ошибок организации. <...> Еще одной критической ошибкой Североатлантического альянса стала поспешная помощь Киеву, оказанная после протестов на Майдане в 2014 году, которая была простроена без глубокого понимания сложной внутренней динамики. <...> Ключевым просчетом стала неспособность НАТО предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя "победы", — написал он.По мнению журналиста, именно стратегические промахи альянса и некомпетентная оценка их результатов стали причиной затягивания украинского конфликта. Среди них, добавил Надери, выдающимся провалом стала неспособность блока прислушаться к озабоченностям России и поддержать усилия Китая по мирному урегулированию.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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