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CGTN указал на три критические ошибки НАТО на Украине - РИА Новости, 17.07.2023
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01:57 17.07.2023 (обновлено: 11:26 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/oshibki-1884512960.html
CGTN указал на три критические ошибки НАТО на Украине
CGTN указал на три критические ошибки НАТО на Украине - РИА Новости, 17.07.2023
CGTN указал на три критические ошибки НАТО на Украине
Отказ смягчить опасения Москвы в сфере безопасности стал критической ошибкой НАТО, считает обозреватель CGTN Бобби Надери. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T01:57
2023-07-17T11:26
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отказ смягчить опасения Москвы в сфере безопасности стал критической ошибкой НАТО, считает обозреватель CGTN Бобби Надери.&quot;Отказ НАТО должным образом смягчить реальные опасения Москвы в области безопасности был одной из самых больших ошибок организации. &lt;...&gt; Еще одной критической ошибкой Североатлантического альянса стала поспешная помощь Киеву, оказанная после протестов на Майдане в 2014 году, которая была простроена без глубокого понимания сложной внутренней динамики. &lt;...&gt; Ключевым просчетом стала неспособность НАТО предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя &quot;победы&quot;, — написал он.По мнению журналиста, именно стратегические промахи альянса и некомпетентная оценка их результатов стали причиной затягивания украинского конфликта. Среди них, добавил Надери, выдающимся провалом стала неспособность блока прислушаться к озабоченностям России и поддержать усилия Китая по мирному урегулированию.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, цены на нефть, москва, киев, украина, дмитрий песков, нато
В мире, Цены на нефть, Москва, Киев, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
CGTN указал на три критические ошибки НАТО на Украине

CGTN: отказ НАТО смягчить реальные опасения России стал роковой ошибкой альянса

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отказ смягчить опасения Москвы в сфере безопасности стал критической ошибкой НАТО, считает обозреватель CGTN Бобби Надери.
«

"Отказ НАТО должным образом смягчить реальные опасения Москвы в области безопасности был одной из самых больших ошибок организации. <...> Еще одной критической ошибкой Североатлантического альянса стала поспешная помощь Киеву, оказанная после протестов на Майдане в 2014 году, которая была простроена без глубокого понимания сложной внутренней динамики. <...> Ключевым просчетом стала неспособность НАТО предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя "победы", — написал он.

По мнению журналиста, именно стратегические промахи альянса и некомпетентная оценка их результатов стали причиной затягивания украинского конфликта. Среди них, добавил Надери, выдающимся провалом стала неспособность блока прислушаться к озабоченностям России и поддержать усилия Китая по мирному урегулированию.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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