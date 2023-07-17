https://ria.ru/20230717/obyazatelstva-1884643904.html
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства - РИА Новости, 17.07.2023
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства
Российские экспортеры вне зависимости от судьбы зерновой сделки продолжат выполнять обязательства по своим контрактам, говорится в заявлении Союза экспортеров... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:50
2023-07-17T13:50
2023-07-17T14:13
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_0:154:3053:1871_1920x0_80_0_0_2b00cb9b412b66f13d348a294f41f8ae.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские экспортеры вне зависимости от судьбы зерновой сделки продолжат выполнять обязательства по своим контрактам, говорится в заявлении Союза экспортеров зерна, опубликованном в Telegram-канале объединения."Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки", — отметили представители отрасли.В заявлении они подчеркнули, что "подтверждают свою приверженность делу борьбы с мировым голодом".Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности в рамках зерновой сделки "фактически прекратили свое действие". По его словам, "часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор".Зерновая сделкаЧерноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_50:0:2750:2025_1920x0_80_0_0_065000bb88d9de0d4ce8cd5e1fdfa9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять все контрактные обязательства