https://ria.ru/20230717/obyazatelstva-1884643904.html

Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства

Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства - РИА Новости, 17.07.2023

Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства

Российские экспортеры вне зависимости от судьбы зерновой сделки продолжат выполнять обязательства по своим контрактам, говорится в заявлении Союза экспортеров... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:50

2023-07-17T13:50

2023-07-17T14:13

экономика

россия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские экспортеры вне зависимости от судьбы зерновой сделки продолжат выполнять обязательства по своим контрактам, говорится в заявлении Союза экспортеров зерна, опубликованном в Telegram-канале объединения."Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки", — отметили представители отрасли.В заявлении они подчеркнули, что "подтверждают свою приверженность делу борьбы с мировым голодом".Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности в рамках зерновой сделки "фактически прекратили свое действие". По его словам, "часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор".Зерновая сделкаЧерноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.

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экономика, россия