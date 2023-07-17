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Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства - РИА Новости, 17.07.2023
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13:50 17.07.2023 (обновлено: 14:13 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/obyazatelstva-1884643904.html
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства - РИА Новости, 17.07.2023
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства
Российские экспортеры вне зависимости от судьбы зерновой сделки продолжат выполнять обязательства по своим контрактам, говорится в заявлении Союза экспортеров... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:50
2023-07-17T14:13
экономика
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские экспортеры вне зависимости от судьбы зерновой сделки продолжат выполнять обязательства по своим контрактам, говорится в заявлении Союза экспортеров зерна, опубликованном в Telegram-канале объединения.&quot;Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки&quot;, — отметили представители отрасли.В заявлении они подчеркнули, что "подтверждают свою приверженность делу борьбы с мировым голодом".Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности в рамках зерновой сделки "фактически прекратили свое действие". По его словам, "часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор".Зерновая сделкаЧерноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять контрактные обязательства

Российские экспортеры зерна продолжат выполнять все контрактные обязательства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские экспортеры вне зависимости от судьбы зерновой сделки продолжат выполнять обязательства по своим контрактам, говорится в заявлении Союза экспортеров зерна, опубликованном в Telegram-канале объединения.
«

"Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки", — отметили представители отрасли.

В заявлении они подчеркнули, что "подтверждают свою приверженность делу борьбы с мировым голодом".
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности в рамках зерновой сделки "фактически прекратили свое действие". По его словам, "часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор".

Зерновая сделка

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.
Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода ТольяттиОдесса и другие шаги.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
08:00
 
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