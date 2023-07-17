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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 17.07.2023
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку
Украинские войска утром в понедельник обстреляли Гольмовский и Горловку, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:26
2023-07-17T07:26
2023-07-17T07:26
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
сцкк
стирол
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник обстреляли Гольмовский и Горловку, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 07.00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
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гольмовский, донецкая народная республика, горловка, сцкк, стирол, происшествия
Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Стирол, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку