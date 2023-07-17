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ВСУ за ночь выпустили 14 снарядов по Донецку и Зайцево - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:14 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/obstrely-1884520904.html
ВСУ за ночь выпустили 14 снарядов по Донецку и Зайцево
ВСУ за ночь выпустили 14 снарядов по Донецку и Зайцево - РИА Новости, 17.07.2023
ВСУ за ночь выпустили 14 снарядов по Донецку и Зайцево
Украинские войска за ночь выпустили по Донецку и Зайцево 14 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:14
2023-07-17T06:14
специальная военная операция на украине
донецк
зайцево
кировский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили по Донецку и Зайцево 14 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Спустя 20 минут украинские войска выпустили еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517308.html
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донецк, зайцево, кировский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Зайцево, Кировский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ за ночь выпустили 14 снарядов по Донецку и Зайцево

Представительство ДНР: ВСУ за ночь выпустили 14 снарядов по Донецку и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили по Донецку и Зайцево 14 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале.
Спустя 20 минут украинские войска выпустили еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЗайцевоКировский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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