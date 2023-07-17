https://ria.ru/20230717/obstrely-1884509720.html
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.07.2023
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 288 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T00:35
2023-07-17T00:35
2023-07-17T00:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
макеевка
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883072208_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fe9f3ff7a51a7d398fef39f90fad66f3.jpg
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 288 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра", - сообщает представительство в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 288 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Луганское. По данным представительства, в результате обстрелов погибла женщина в Макеевке. В Донецке четыре мирных жителя, в числе которых подросток, получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20230717/vzryvy-1884509601.html
донецкая народная республика
донецк
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883072208_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9a9b24b47c584ef16f2980c120d2918c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 48 раз обстреляли Донбасс