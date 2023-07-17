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Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:35 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/obstrely-1884509720.html
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.07.2023
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 288 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T00:35
2023-07-17T00:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
макеевка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 288 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра", - сообщает представительство в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 288 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Луганское. По данным представительства, в результате обстрелов погибла женщина в Макеевке. В Донецке четыре мирных жителя, в числе которых подросток, получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20230717/vzryvy-1884509601.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, макеевка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 48 раз обстреляли Донбасс

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Киевского района Донецкав
Последствия обстрела Киевского района Донецкав - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Киевского района Донецкав. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 288 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра", - сообщает представительство в телеграм-канале.
Отмечается, что всего украинские войска выпустили 288 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Луганское.
По данным представительства, в результате обстрелов погибла женщина в Макеевке. В Донецке четыре мирных жителя, в числе которых подросток, получили ранения.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксирован 31 обстрел.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевкаСЦККПроисшествия
 
 
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