Рейтинг@Mail.ru
Больницы и школы в Донецке остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884677261.html
Больницы и школы в Донецке остались без света из-за обстрела
Больницы и школы в Донецке остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 17.07.2023
Больницы и школы в Донецке остались без света из-за обстрела
Ряд больниц, школ и свыше 21 тысячи бытовых абонентов обесточены в Донецке в результате обстрела в понедельник днем украинскими войсками, сообщило министерство... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:38
2023-07-17T15:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Ряд больниц, школ и свыше 21 тысячи бытовых абонентов обесточены в Донецке в результате обстрела в понедельник днем украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "В 13.35 в результате очередного обстрела Донецка обесточен ряд городских подстанций. Без напряжения 151 трансформаторная подстанция, 3 больницы, 7 школ, 21400 бытовых абонентов в Петровском районе столицы ДНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что "аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка". Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13.35 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884647465.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Происшествия
Больницы и школы в Донецке остались без света из-за обстрела

Минугля ДНР сообщило, что больницы и школы в Донецке остались без света из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Ряд больниц, школ и свыше 21 тысячи бытовых абонентов обесточены в Донецке в результате обстрела в понедельник днем украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале.
«
"В 13.35 в результате очередного обстрела Донецка обесточен ряд городских подстанций. Без напряжения 151 трансформаторная подстанция, 3 больницы, 7 школ, 21400 бытовых абонентов в Петровском районе столицы ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка".
Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13.35 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка
13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала