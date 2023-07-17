https://ria.ru/20230717/obstrel-1884677261.html

Больницы и школы в Донецке остались без света из-за обстрела

Больницы и школы в Донецке остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 17.07.2023

Больницы и школы в Донецке остались без света из-за обстрела

Ряд больниц, школ и свыше 21 тысячи бытовых абонентов обесточены в Донецке в результате обстрела в понедельник днем украинскими войсками, сообщило министерство... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:38

2023-07-17T15:38

2023-07-17T15:38

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Ряд больниц, школ и свыше 21 тысячи бытовых абонентов обесточены в Донецке в результате обстрела в понедельник днем украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "В 13.35 в результате очередного обстрела Донецка обесточен ряд городских подстанций. Без напряжения 151 трансформаторная подстанция, 3 больницы, 7 школ, 21400 бытовых абонентов в Петровском районе столицы ДНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что "аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка". Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13.35 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230717/obstrel-1884647465.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, происшествия