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Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884647465.html
Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка
Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 17.07.2023
Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка
При обстреле украинским войсками Куйбышевского района Донецка из РСЗО есть раненые, включая ребенка, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:59
2023-07-17T13:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. При обстреле украинским войсками Куйбышевского района Донецка из РСЗО есть раненые, включая ребенка, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате варварского обстрела Куйбышевского района из РСЗО есть раненые, в их числе ребёнок. Произошло возгорание, разрушена квартира", - написал Кулемзин. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884623157.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении ребенка из-за обстрела Куйбышевского района

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. При обстреле украинским войсками Куйбышевского района Донецка из РСЗО есть раненые, включая ребенка, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате варварского обстрела Куйбышевского района из РСЗО есть раненые, в их числе ребёнок. Произошло возгорание, разрушена квартира", - написал Кулемзин.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Воронка от обстрелов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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