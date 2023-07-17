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Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка
Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 17.07.2023
Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка
При обстреле украинским войсками Куйбышевского района Донецка из РСЗО есть раненые, включая ребенка, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:59
2023-07-17T13:59
2023-07-17T13:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. При обстреле украинским войсками Куйбышевского района Донецка из РСЗО есть раненые, включая ребенка, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате варварского обстрела Куйбышевского района из РСЗО есть раненые, в их числе ребёнок. Произошло возгорание, разрушена квартира", - написал Кулемзин. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884623157.html
донецк
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Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении ребенка из-за обстрела Куйбышевского района