https://ria.ru/20230717/obstrel-1884647465.html

Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка

Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 17.07.2023

Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка

При обстреле украинским войсками Куйбышевского района Донецка из РСЗО есть раненые, включая ребенка, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:59

2023-07-17T13:59

2023-07-17T13:59

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. При обстреле украинским войсками Куйбышевского района Донецка из РСЗО есть раненые, включая ребенка, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате варварского обстрела Куйбышевского района из РСЗО есть раненые, в их числе ребёнок. Произошло возгорание, разрушена квартира", - написал Кулемзин. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.

https://ria.ru/20230717/obstrel-1884623157.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия