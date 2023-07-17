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При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884623157.html
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 17.07.2023
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в воскресенье, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:12
2023-07-17T13:12
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в воскресенье, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник глава области опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 16 июля. Как ранее писал губернатор, при обстреле "Градами" центрального района города Шебекино погибла женщина. В сводке Гладков написал о пострадавшем в этот день мужчине. По данным губернатора, были зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов составило 68 штук. Для сравнения, количество боеприпасов, выпущенных по территории области в субботу, было 88. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 8 снарядов из РСЗО "Град". В результате обстрела погибла женщина. Есть пострадавший – мужчина с осколочным ранением голени. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Осколками снарядов повреждены фасады и выбиты окна в школе, магазине и торговых павильонах. Повреждены 5 автомобилей, гараж и дорожное полотно", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Середа с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, а по селу Терезовка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Также под обстрел попал Белгородский район, по селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – 5. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА 4 взрывных устройства. Три раза артиллерии и 11 из гранатомета обстреляно село Красный Хутор. По словам главы региона, в Грайворонском городском округе по окраине поселка Горьковский выпущено 6 минометных снарядов. "В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 4 минометных снаряда. Обошлось без последствий. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка – зафиксировано 5 прилетов", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении мужчины при обстреле ВСУ Шебекино

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов
Воронка от обстрелов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в воскресенье, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В понедельник глава области опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 16 июля. Как ранее писал губернатор, при обстреле "Градами" центрального района города Шебекино погибла женщина. В сводке Гладков написал о пострадавшем в этот день мужчине. По данным губернатора, были зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов составило 68 штук. Для сравнения, количество боеприпасов, выпущенных по территории области в субботу, было 88.
Донецк - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 8 снарядов из РСЗО "Град". В результате обстрела погибла женщина. Есть пострадавший – мужчина с осколочным ранением голени. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Осколками снарядов повреждены фасады и выбиты окна в школе, магазине и торговых павильонах. Повреждены 5 автомобилей, гараж и дорожное полотно", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Середа с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, а по селу Терезовка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Также под обстрел попал Белгородский район, по селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – 5. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА 4 взрывных устройства. Три раза артиллерии и 11 из гранатомета обстреляно село Красный Хутор. По словам главы региона, в Грайворонском городском округе по окраине поселка Горьковский выпущено 6 минометных снарядов.
"В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 4 минометных снаряда. Обошлось без последствий. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка – зафиксировано 5 прилетов", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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