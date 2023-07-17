https://ria.ru/20230717/obitateli-1885285837.html

Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары

Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары - РИА Новости, 20.07.2023

Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары

Обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары, специалисты Мосприроды рекомендуют не "пытаться спасти" их, поскольку это может вызвать у животных... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-17T17:25

2023-07-17T17:25

2023-07-20T14:41

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары, специалисты Мосприроды рекомендуют не "пытаться спасти" их, поскольку это может вызвать у животных стресс, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается до плюс 28 градусов. "В жаркие дни не стоит беспокоиться о животных на природных территориях Москвы. В знойную погоду им комфортно благодаря тенистой прохладе, которую создают густые кроны деревьев", - рассказали в пресс-службе. Специалисты Мосприроды рекомендуют не "пытаться спасать" диких животных от жары, поскольку они не нуждаются в помощи. А вот "забота" человека об обитателях природных территорий лишь растревожит их и может вызвать у них стресс. "Животные, которые обитают в вольерных комплексах, расположенных на природных территориях, тоже чувствуют себя хорошо – за ними осуществляется ежедневный уход. Специалисты по несколько раз в день контролируют наличие воды в поилках и следят за её температурой. При высокой температуре воздуха утром и вечером пол вольеров поливают прохладной водой", - добавили в сообщении. ГБУ "Мосприрода" является подведомственной организацией столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, городское хозяйство москвы