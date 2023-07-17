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Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары
Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары - РИА Новости, 20.07.2023
Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары
Обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары, специалисты Мосприроды рекомендуют не "пытаться спасти" их, поскольку это может вызвать у животных... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-17T17:25
2023-07-17T17:25
2023-07-20T14:41
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары, специалисты Мосприроды рекомендуют не "пытаться спасти" их, поскольку это может вызвать у животных стресс, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается до плюс 28 градусов. "В жаркие дни не стоит беспокоиться о животных на природных территориях Москвы. В знойную погоду им комфортно благодаря тенистой прохладе, которую создают густые кроны деревьев", - рассказали в пресс-службе. Специалисты Мосприроды рекомендуют не "пытаться спасать" диких животных от жары, поскольку они не нуждаются в помощи. А вот "забота" человека об обитателях природных территорий лишь растревожит их и может вызвать у них стресс. "Животные, которые обитают в вольерных комплексах, расположенных на природных территориях, тоже чувствуют себя хорошо – за ними осуществляется ежедневный уход. Специалисты по несколько раз в день контролируют наличие воды в поилках и следят за её температурой. При высокой температуре воздуха утром и вечером пол вольеров поливают прохладной водой", - добавили в сообщении. ГБУ "Мосприрода" является подведомственной организацией столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
https://ria.ru/20230712/podkormka-1883950572.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Обитатели природных территорий Москвы не страдают от жары, специалисты Мосприроды рекомендуют не "пытаться спасти" их, поскольку это может вызвать у животных стресс, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается до плюс 28 градусов.
"В жаркие дни не стоит беспокоиться о животных на природных территориях Москвы. В знойную погоду им комфортно благодаря тенистой прохладе, которую создают густые кроны деревьев", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты Мосприроды
рекомендуют не "пытаться спасать" диких животных от жары, поскольку они не нуждаются в помощи. А вот "забота" человека об обитателях природных территорий лишь растревожит их и может вызвать у них стресс.
"Животные, которые обитают в вольерных комплексах, расположенных на природных территориях, тоже чувствуют себя хорошо – за ними осуществляется ежедневный уход. Специалисты по несколько раз в день контролируют наличие воды в поилках и следят за её температурой. При высокой температуре воздуха утром и вечером пол вольеров поливают прохладной водой", - добавили в сообщении.
ГБУ "Мосприрода" является подведомственной организацией столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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