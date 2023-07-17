https://ria.ru/20230717/nozh-1884725970.html

Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань

Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань - РИА Новости, 17.07.2023

Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань

Следственные органы предъявили уфимке обвинение в покушении на убийство подростка, которого она ранила ножом в сердце из-за его нецензурной брани: женщина... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:49

2023-07-17T18:49

2023-07-17T18:49

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 17 июл – РИА Новости. Следственные органы предъявили уфимке обвинение в покушении на убийство подростка, которого она ранила ножом в сердце из-за его нецензурной брани: женщина арестована, мальчика спасли врачи, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Ранее министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале рассказал, что хирурги детской больницы Уфы №17 спасли 17-летнего подростка, раненого ножом в сердце, сделав ему операцию на работающем органе. В башкирском СУСК рассказали, что инцидент произошел еще 1 июля на территории уфимского садово-некоммерческого товарищества "Вишенка". "Две женщины распивали спиртное в садовом доме, позднее к ним присоединился 17-летний знакомый хозяйки дома, живущий по соседству. В ходе застолья между гостьей и несовершеннолетним произошел конфликт, поскольку женщина стала предъявлять претензии из-за нецензурных выражений молодого человека. В ходе ссоры злоумышленница ударила ему в грудь ножом. Потерпевший был экстренно госпитализирован и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи выжил", - говорится в сообщении. Подозреваемая после совершенного преступления скрылась, однако вскоре была задержана и созналась в содеянном, информирует ведомство. "Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 42-летней уфимке в покушении на убийство. С обвиняемой проведены первоначальные следственные действия, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК РФ по Башкирии.

https://ria.ru/20230518/izbienie-1872517152.html

https://ria.ru/20220809/zakladki-1808314459.html

уфа

россия

республика башкортостан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)