https://ria.ru/20230717/nozh-1884725970.html
Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань
Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань - РИА Новости, 17.07.2023
Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань
Следственные органы предъявили уфимке обвинение в покушении на убийство подростка, которого она ранила ножом в сердце из-за его нецензурной брани: женщина... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:49
2023-07-17T18:49
2023-07-17T18:49
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 17 июл – РИА Новости. Следственные органы предъявили уфимке обвинение в покушении на убийство подростка, которого она ранила ножом в сердце из-за его нецензурной брани: женщина арестована, мальчика спасли врачи, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Ранее министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале рассказал, что хирурги детской больницы Уфы №17 спасли 17-летнего подростка, раненого ножом в сердце, сделав ему операцию на работающем органе. В башкирском СУСК рассказали, что инцидент произошел еще 1 июля на территории уфимского садово-некоммерческого товарищества "Вишенка". "Две женщины распивали спиртное в садовом доме, позднее к ним присоединился 17-летний знакомый хозяйки дома, живущий по соседству. В ходе застолья между гостьей и несовершеннолетним произошел конфликт, поскольку женщина стала предъявлять претензии из-за нецензурных выражений молодого человека. В ходе ссоры злоумышленница ударила ему в грудь ножом. Потерпевший был экстренно госпитализирован и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи выжил", - говорится в сообщении. Подозреваемая после совершенного преступления скрылась, однако вскоре была задержана и созналась в содеянном, информирует ведомство. "Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 42-летней уфимке в покушении на убийство. С обвиняемой проведены первоначальные следственные действия, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК РФ по Башкирии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань
СК предъявил обвинение жительнице Уфы, ранившей подростка ножом за мат
УФА, 17 июл – РИА Новости.
Следственные органы предъявили уфимке обвинение в покушении на убийство подростка, которого она ранила ножом в сердце из-за его нецензурной брани: женщина арестована, мальчика спасли врачи, сообщили в СУСК РФ
по Башкирии.
Ранее министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале рассказал, что хирурги детской больницы Уфы №17 спасли 17-летнего подростка, раненого ножом в сердце, сделав ему операцию на работающем органе.
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В башкирском СУСК рассказали, что инцидент произошел еще 1 июля на территории уфимского садово-некоммерческого товарищества "Вишенка". "Две женщины распивали спиртное в садовом доме, позднее к ним присоединился 17-летний знакомый хозяйки дома, живущий по соседству. В ходе застолья между гостьей и несовершеннолетним произошел конфликт, поскольку женщина стала предъявлять претензии из-за нецензурных выражений молодого человека. В ходе ссоры злоумышленница ударила ему в грудь ножом. Потерпевший был экстренно госпитализирован и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи выжил", - говорится в сообщении.
Подозреваемая после совершенного преступления скрылась, однако вскоре была задержана и созналась в содеянном, информирует ведомство.
"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Уфа СУ СК
России по Республике Башкортостан
предъявлено обвинение 42-летней уфимке в покушении на убийство. С обвиняемой проведены первоначальные следственные действия, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК РФ по Башкирии.
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