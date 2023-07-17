Дипмиссия России в Белоруссии передала Украине ноту по зерновой сделке
Посол России в Белоруссии Грызлов: дипмиссия передала Украине ноту по зерновой сделке
Посольство России в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что дипмиссия передала Киеву по дипломатическим каналам ноту с позицией РФ по зерновой сделке: выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.
Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
"Утром 17 июля посольство России в Беларуси по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой изложена позиция Российской Федерации относительно дальнейшей судьбы "зерновой сделки". В документе, в частности, сказано, что Российская Федерация официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания её срока действия, в связи с чем выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля текущего года", - говорится в комментарии главы российской дипмиссии в Минске, распространенном пресс-службой посольства.
Подчеркивается, что "российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что стараниями Запада сделка превратилась в чисто коммерческий проект и фактически утратила свою изначальную гуманитарную функцию – предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия". "Как отметил президент России Владимир Путин, из всего объёма пищевой продукции и зерновых, вывезенных с территории Украины, только три процента попадали в беднейшие страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса, вызванного политикой Запада. Большая поставок оседала в сытой и обеспеченной Европе. Такой перекос абсолютно неприемлем", - отметил Грызлов.