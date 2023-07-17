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Белый дом оценил последствия теракта на Крымском мосту для России

Белый дом оценил последствия теракта на Крымском мосту для России - РИА Новости, 17.07.2023

Белый дом оценил последствия теракта на Крымском мосту для России

США не считают, что атака на Крымский мост повлияет на возможности ВС РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:45

2023-07-17T22:45

2023-07-17T22:45

россия

в мире

сша

мария захарова

джон кирби

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США не считают, что атака на Крымский мост повлияет на возможности ВС РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Моя догадка в том, что это не будет иметь драматического эффекта", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме. По его словам, Вашингтон пока не видел какого-либо влияния атаки на мост на возможности и размещение российских сил. Кирби отметил, что мост не является единственным путем для обеспечения полуострова. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

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сша

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россия, в мире, сша, мария захарова, джон кирби, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, вашингтон (штат)