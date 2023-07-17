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Белый дом оценил последствия теракта на Крымском мосту для России - РИА Новости, 17.07.2023
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22:45 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884756636.html
Белый дом оценил последствия теракта на Крымском мосту для России
Белый дом оценил последствия теракта на Крымском мосту для России - РИА Новости, 17.07.2023
Белый дом оценил последствия теракта на Крымском мосту для России
США не считают, что атака на Крымский мост повлияет на возможности ВС РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:45
2023-07-17T22:45
россия
в мире
сша
мария захарова
джон кирби
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США не считают, что атака на Крымский мост повлияет на возможности ВС РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Моя догадка в том, что это не будет иметь драматического эффекта", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме. По его словам, Вашингтон пока не видел какого-либо влияния атаки на мост на возможности и размещение российских сил. Кирби отметил, что мост не является единственным путем для обеспечения полуострова. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
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россия, в мире, сша, мария захарова, джон кирби, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, вашингтон (штат)
Россия, В мире, США, Мария Захарова, Джон Кирби, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Вашингтон (штат)
Белый дом оценил последствия теракта на Крымском мосту для России

Белый дом: США не считают, что атака на Крымский мост повлияла на возможности ВС России

© Национальный антитеррористический комитетОбстановка на Крымском мосту. Кадр видео
Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео
© Национальный антитеррористический комитет
Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США не считают, что атака на Крымский мост повлияет на возможности ВС РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Моя догадка в том, что это не будет иметь драматического эффекта", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.
По его словам, Вашингтон пока не видел какого-либо влияния атаки на мост на возможности и размещение российских сил. Кирби отметил, что мост не является единственным путем для обеспечения полуострова.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12
 
РоссияВ миреСШАМария ЗахароваДжон КирбиСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуВашингтон (штат)
 
 
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