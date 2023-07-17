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Путин: ситуация на Крымском мосту ясна, все знают, что надо делать

Путин: ситуация на Крымском мосту ясна, все знают, что надо делать - РИА Новости, 17.07.2023

Путин: ситуация на Крымском мосту ясна, все знают, что надо делать

Ситуация по Крымскому мосту ясна, все знают, что нужно делать, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что рассчитывает на ритмичную и слаженную работу. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:15

2023-07-17T20:15

2023-07-17T20:27

владимир путин

мария захарова

россия

киев

украина

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ситуация по Крымскому мосту ясна, все знают, что нужно делать, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что рассчитывает на ритмичную и слаженную работу. "Ситуация в целом ясна. Все знают, что нужно делать. Рассчитываю на то, что работа будет будет организована ритмично и слаженно, приведет к нужному нам результату", - сказал он на совещании, посвященном ситуации на Крымском мосту. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

россия

киев

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владимир путин, мария захарова, россия, киев, украина, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту