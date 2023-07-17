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Хуснуллин: для ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884739100.html
Хуснуллин: для ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост
Хуснуллин: для ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост - РИА Новости, 17.07.2023
Хуснуллин: для ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост
Подходы плавучими кранами к поврежденной части Крымского моста невозможны, придется построить временный мост для проведения работ, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:14
2023-07-17T20:14
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир путин
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Подходы плавучими кранами к поврежденной части Крымского моста невозможны, придется построить временный мост для проведения работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста. "Предварительно понимаем, что придется 250 метров погонных построить временный мост, по которому будем проводить работы, так как подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", - сказал Хуснуллин на совещании. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
https://ria.ru/20230717/most-1884735690.html
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россия, киев, украина, владимир путин, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Мария Захарова
Хуснуллин: для ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост

Хуснуллин: для проведения ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост

© Национальный антитеррористический комитетОбстановка на Крымском мосту. Кадр видео
Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео
© Национальный антитеррористический комитет
Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Подходы плавучими кранами к поврежденной части Крымского моста невозможны, придется построить временный мост для проведения работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста.
"Предварительно понимаем, что придется 250 метров погонных построить временный мост, по которому будем проводить работы, так как подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", - сказал Хуснуллин на совещании.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинМарат ХуснуллинСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуМария Захарова
 
 
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