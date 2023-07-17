https://ria.ru/20230717/most-1884739100.html

Хуснуллин: для ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост

Хуснуллин: для ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост - РИА Новости, 17.07.2023

Хуснуллин: для ремонтных работ после ЧП в Крыму построят временный мост

Подходы плавучими кранами к поврежденной части Крымского моста невозможны, придется построить временный мост для проведения работ, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:14

2023-07-17T20:14

2023-07-17T20:14

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

владимир путин

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Подходы плавучими кранами к поврежденной части Крымского моста невозможны, придется построить временный мост для проведения работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста. "Предварительно понимаем, что придется 250 метров погонных построить временный мост, по которому будем проводить работы, так как подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", - сказал Хуснуллин на совещании. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

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россия, киев, украина, владимир путин, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, мария захарова