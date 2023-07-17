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Одну часть пролета на Крымском мосту полностью разрушили, заявил Хуснуллин

Одну часть пролета на Крымском мосту полностью разрушили, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 17.07.2023

Одну часть пролета на Крымском мосту полностью разрушили, заявил Хуснуллин

Одна часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту полностью разрушена, ее придется демонтировать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:10

2023-07-17T20:10

2023-07-17T20:59

специальная военная операция на украине

керчь

россия

киев

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

происшествия

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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Одна часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту полностью разрушена, ее придется демонтировать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Одна часть пролета, которая в сторону Керчи, она разрушена полностью. Ее придется демонтировать. Я сам лично осмотрел вместе с проектировщиками, строителями - вижу, что она не подлежит восстановлению ", - сказал Хуснуллин журналистам. "Запустив один пролет, будем с него работать по восстановлению второго, потому что 600 тонн весит один пролет… Если в первой ситуации, так как у него были достаточно высокие опоры, мы его резали и опускали в воду и оттуда потом поднимали. Здесь не получается эта технология, поэтому будем, скорее всего, строить временный мост 250 метров, с которого будем работать... В общем, технология базовая определена, проектировщики все работают", - рассказал Хуснуллин.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

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керчь, россия, киев, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, происшествия