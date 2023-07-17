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Путин прокомментировал доклад Хуснуллина по Крымскому мосту

Путин прокомментировал доклад Хуснуллина по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Путин прокомментировал доклад Хуснуллина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин, говоря о докладе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о Крымском мосте, заявил, что самое главное - опоры моста не повреждены. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:09

2023-07-17T20:09

2023-07-17T20:09

марат хуснуллин

владимир путин

россия

киев

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о докладе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о Крымском мосте, заявил, что самое главное - опоры моста не повреждены. "Это хорошая новость, если вообще здесь можно говорить о каких-о хороших новостях. Но то, что опоры не повреждены, это самое главное", - сказал Путин во время совещания по ситуации в районе Крымского моста в режиме видеоконференции. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что рано утром в понедельник Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли два человека, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Власти Крыма и Краснодарского края просят местных жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 08.50 оно было возобновлено.

россия

киев

краснодарский край

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марат хуснуллин, владимир путин, россия, киев, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту