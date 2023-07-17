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В ООН после теракта на Крымском мосту призвали не атаковать мирных граждан

В ООН после теракта на Крымском мосту призвали не атаковать мирных граждан - РИА Новости, 17.07.2023

В ООН после теракта на Крымском мосту призвали не атаковать мирных граждан

ООН напоминает о необходимости не наносить удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:49

2023-07-17T19:49

2023-07-17T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

оон

чп на крымском мосту

киев

россия

стефан дюжаррик

следственный комитет россии (ск рф)

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ООН, 17 июл – РИА Новости. ООН напоминает о необходимости не наносить удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар Киева по Крымскому мосту."Что касается нападения на мост, мы видели сообщения об инцидентах. Мы бы лишь напомнили всем сторонам, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены", - сказал Дюжаррик.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

киев

россия

украина

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