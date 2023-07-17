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Путин призвал ФСБ и СК детально разобраться в теракте на Крымском мосту

Путин призвал ФСБ и СК детально разобраться в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Путин призвал ФСБ и СК детально разобраться в теракте на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и ряд других ведомств должны детально разобраться в произошедшем на Крымском мосту, заявил президент... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:47

2023-07-17T19:47

2023-07-17T20:29

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

владимир путин

россия

украина

киев

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и ряд других ведомств должны детально разобраться в произошедшем на Крымском мосту, заявил президент России Владимир Путин."Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в районе Крымского моста.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, владимир путин, россия, украина, киев