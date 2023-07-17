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Что известно о подрыве Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 17.07.2023 (обновлено: 18:17 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html
Что известно о подрыве Крымского моста
Что известно о подрыве Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
Что известно о подрыве Крымского моста
Сегодня ночью киевский режим нанес очередной удар по Крымскому мосту. Атаку совершили два беспилотных катера. Повреждено дорожное полотно, автомобильное... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:45
2023-07-17T18:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
керченский пролив
украина
сергей аксенов (политик)
алексей гончаренко
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня ночью киевский режим нанес очередной удар по Крымскому мосту. Атаку совершили два беспилотных катера. Повреждено дорожное полотно, автомобильное движение временно приостановлено. О том, что случилось, — в материале РИА Новости.Под прикрытием зернаВ понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов без подробностей сообщил о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры моста через Керченский пролив. Автомобильное движение прекратилось.В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Их дочь с ранениями доставили в больницу. Позже врачи уточнили, что ее состояние стабильное.В течение дня добавлялись подробности. Выяснилось, что серьезно повреждены два пролета моста, железнодорожная ветка не пострадала. Как и опоры.Национальный антитеррористический комитет признал это терактом. Обвинили Украину. Официальный Киев отмалчивается. Однако, например, в Главном управлении разведки инцидент прокомментировали так: "Крымский мост — конструкция излишняя". А нардеп Алексей Гончаренко призвал "представить организаторов и исполнителей к госнаградам"."Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен под прикрытием зернового коридора безопасности, — отмечает спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Гуманитарный коридор регулярно используется для террористических атак киевского режима: в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру".МИД России заявил, что черноморская инициатива прекращается с 18 июля. Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор и восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.Опыт борьбы с дронамиДля атаки использовали два надводных безэкипажных катера, собранных на базе водных скутеров-аквабайков. Украина неоднократно атаковала такими дронами инфраструктуру Черноморского флота. Последний раз — 16 июля.Пытались ударить и по кораблям в море. Например, по "Ивану Хурсу", который обеспечивает безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Экипаж вовремя обнаружил и уничтожил дрон огнем пулеметов (14,5 миллиметра), установленных в морские тумбовые пулеметные установки (МТПУ). Это устройство практически полностью гасит отдачу и позволяет стрелять из крупнокалиберного оружия более-менее точно.А 11 июня Минобороны опубликовало кадры отражения атаки на другого морского разведчика — "Приазовье". Этот корабль вооружен посерьезнее — двумя шестиствольными зенитными 30-миллиметровыми автоматами АК-306М. Скорострельность — 1000 выстрелов в минуту. Применяется для поражения воздушных целей на наклонной дальности до четырех километров, но эффективны и против легких надводных сил на дистанции до пяти километров.Альтернативный маршрутТеракт на Крымском мосту произошел в разгар туристического сезона. Власти спешно запустили паромную переправу через Керченский пролив. В ближайшие часы могут открыть реверсивное автомобильное движение по одному из пролетов.В качестве альтернативы предложили маршрут Ростовская область — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Джанкой. Как уточнили в МВД, путь через три региона, КПП "Джанкой" до КПП в Ростовской области займет пять-шесть часов.Власти Запорожской и Херсонской областей выделят дополнительные средства ПВО, чтобы минимизировать риски для гражданских автомобилистов. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что транзит будет круглосуточным. Ради этого по всему маршруту отменят комендантский час, который действует в новых регионах из-за военного положения.Надо брать с собой паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль. Подчеркивают, что трасса вдоль азовского побережья — высокого качества. Но не хватает придорожной инфраструктуры, поэтому стоит запастись едой и водой, а заправиться — сразу за Мариуполем и под Мелитополем.Маршрут через новые регионы будет действовать, пока не отремонтируют автомобильное полотно на Крымском мосту. Сроки определит специальная правительственная комиссия, заседание которой началось в Тамани. По ее итогам вице-премьер представит доклад главе государства.
https://ria.ru/20230717/udar-1884563187.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, россия, керченский пролив, украина, сергей аксенов (политик), алексей гончаренко, вячеслав володин, госдума рф, турецкий поток, голубой поток
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Керченский пролив, Украина, Сергей Аксенов (политик), Алексей Гончаренко, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Турецкий поток, Голубой поток

Что известно о подрыве Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня ночью киевский режим нанес очередной удар по Крымскому мосту. Атаку совершили два беспилотных катера. Повреждено дорожное полотно, автомобильное движение временно приостановлено. О том, что случилось, — в материале РИА Новости.

Под прикрытием зерна

В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов без подробностей сообщил о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры моста через Керченский пролив. Автомобильное движение прекратилось.
ЧП на Крымском мосту
© Национальный антитеррористический комитет

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© Национальный антитеррористический комитет
1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© Национальный антитеррористический комитет
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12
В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Их дочь с ранениями доставили в больницу. Позже врачи уточнили, что ее состояние стабильное.
В течение дня добавлялись подробности. Выяснилось, что серьезно повреждены два пролета моста, железнодорожная ветка не пострадала. Как и опоры.
Национальный антитеррористический комитет признал это терактом. Обвинили Украину. Официальный Киев отмалчивается. Однако, например, в Главном управлении разведки инцидент прокомментировали так: "Крымский мост — конструкция излишняя". А нардеп Алексей Гончаренко призвал "представить организаторов и исполнителей к госнаградам".
© РИА Новости / Пресс-служба НАК | Перейти в медиабанкКрымский мост после атаки
Крымский мост после атаки - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
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Крымский мост после атаки
"Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен под прикрытием зернового коридора безопасности, — отмечает спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Гуманитарный коридор регулярно используется для террористических атак киевского режима: в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру".
МИД России заявил, что черноморская инициатива прекращается с 18 июля. Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор и восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

Опыт борьбы с дронами

Для атаки использовали два надводных безэкипажных катера, собранных на базе водных скутеров-аквабайков. Украина неоднократно атаковала такими дронами инфраструктуру Черноморского флота. Последний раз — 16 июля.
Последствия ЧП на Крымском мосту
Удар по Крымскому мосту нанесли натовскими беспилотниками, считают в ДНР
11:22
Пытались ударить и по кораблям в море. Например, по "Ивану Хурсу", который обеспечивает безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Экипаж вовремя обнаружил и уничтожил дрон огнем пулеметов (14,5 миллиметра), установленных в морские тумбовые пулеметные установки (МТПУ). Это устройство практически полностью гасит отдачу и позволяет стрелять из крупнокалиберного оружия более-менее точно.

А 11 июня Минобороны опубликовало кадры отражения атаки на другого морского разведчика — "Приазовье". Этот корабль вооружен посерьезнее — двумя шестиствольными зенитными 30-миллиметровыми автоматами АК-306М. Скорострельность — 1000 выстрелов в минуту. Применяется для поражения воздушных целей на наклонной дальности до четырех километров, но эффективны и против легких надводных сил на дистанции до пяти километров.

Альтернативный маршрут

Теракт на Крымском мосту произошел в разгар туристического сезона. Власти спешно запустили паромную переправу через Керченский пролив. В ближайшие часы могут открыть реверсивное автомобильное движение по одному из пролетов.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС на шоссе перед Крымским мостом
Сотрудники ДПС на шоссе перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники ДПС на шоссе перед Крымским мостом
В качестве альтернативы предложили маршрут Ростовская область — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Джанкой. Как уточнили в МВД, путь через три региона, КПП "Джанкой" до КПП в Ростовской области займет пять-шесть часов.
Власти Запорожской и Херсонской областей выделят дополнительные средства ПВО, чтобы минимизировать риски для гражданских автомобилистов. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что транзит будет круглосуточным. Ради этого по всему маршруту отменят комендантский час, который действует в новых регионах из-за военного положения.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
СМИ: российская армия нанесла мощный удар по резервам ВСУ на Запорожье
17:14
Надо брать с собой паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль. Подчеркивают, что трасса вдоль азовского побережья — высокого качества. Но не хватает придорожной инфраструктуры, поэтому стоит запастись едой и водой, а заправиться — сразу за Мариуполем и под Мелитополем.
Маршрут через новые регионы будет действовать, пока не отремонтируют автомобильное полотно на Крымском мосту. Сроки определит специальная правительственная комиссия, заседание которой началось в Тамани. По ее итогам вице-премьер представит доклад главе государства.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКерченский проливУкраинаСергей Аксенов (политик)Алексей ГончаренкоВячеслав ВолодинГосдума РФТурецкий потокГолубой поток
 
 
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