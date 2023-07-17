https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html

Что известно о подрыве Крымского моста

Что известно о подрыве Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023

Что известно о подрыве Крымского моста

Сегодня ночью киевский режим нанес очередной удар по Крымскому мосту. Атаку совершили два беспилотных катера. Повреждено дорожное полотно, автомобильное... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:45

2023-07-17T17:45

2023-07-17T18:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

керченский пролив

украина

сергей аксенов (политик)

алексей гончаренко

вячеслав володин

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня ночью киевский режим нанес очередной удар по Крымскому мосту. Атаку совершили два беспилотных катера. Повреждено дорожное полотно, автомобильное движение временно приостановлено. О том, что случилось, — в материале РИА Новости.Под прикрытием зернаВ понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов без подробностей сообщил о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры моста через Керченский пролив. Автомобильное движение прекратилось.В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Их дочь с ранениями доставили в больницу. Позже врачи уточнили, что ее состояние стабильное.В течение дня добавлялись подробности. Выяснилось, что серьезно повреждены два пролета моста, железнодорожная ветка не пострадала. Как и опоры.Национальный антитеррористический комитет признал это терактом. Обвинили Украину. Официальный Киев отмалчивается. Однако, например, в Главном управлении разведки инцидент прокомментировали так: "Крымский мост — конструкция излишняя". А нардеп Алексей Гончаренко призвал "представить организаторов и исполнителей к госнаградам"."Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен под прикрытием зернового коридора безопасности, — отмечает спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Гуманитарный коридор регулярно используется для террористических атак киевского режима: в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру".МИД России заявил, что черноморская инициатива прекращается с 18 июля. Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор и восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.Опыт борьбы с дронамиДля атаки использовали два надводных безэкипажных катера, собранных на базе водных скутеров-аквабайков. Украина неоднократно атаковала такими дронами инфраструктуру Черноморского флота. Последний раз — 16 июля.Пытались ударить и по кораблям в море. Например, по "Ивану Хурсу", который обеспечивает безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Экипаж вовремя обнаружил и уничтожил дрон огнем пулеметов (14,5 миллиметра), установленных в морские тумбовые пулеметные установки (МТПУ). Это устройство практически полностью гасит отдачу и позволяет стрелять из крупнокалиберного оружия более-менее точно.А 11 июня Минобороны опубликовало кадры отражения атаки на другого морского разведчика — "Приазовье". Этот корабль вооружен посерьезнее — двумя шестиствольными зенитными 30-миллиметровыми автоматами АК-306М. Скорострельность — 1000 выстрелов в минуту. Применяется для поражения воздушных целей на наклонной дальности до четырех километров, но эффективны и против легких надводных сил на дистанции до пяти километров.Альтернативный маршрутТеракт на Крымском мосту произошел в разгар туристического сезона. Власти спешно запустили паромную переправу через Керченский пролив. В ближайшие часы могут открыть реверсивное автомобильное движение по одному из пролетов.В качестве альтернативы предложили маршрут Ростовская область — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Джанкой. Как уточнили в МВД, путь через три региона, КПП "Джанкой" до КПП в Ростовской области займет пять-шесть часов.Власти Запорожской и Херсонской областей выделят дополнительные средства ПВО, чтобы минимизировать риски для гражданских автомобилистов. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что транзит будет круглосуточным. Ради этого по всему маршруту отменят комендантский час, который действует в новых регионах из-за военного положения.Надо брать с собой паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль. Подчеркивают, что трасса вдоль азовского побережья — высокого качества. Но не хватает придорожной инфраструктуры, поэтому стоит запастись едой и водой, а заправиться — сразу за Мариуполем и под Мелитополем.Маршрут через новые регионы будет действовать, пока не отремонтируют автомобильное полотно на Крымском мосту. Сроки определит специальная правительственная комиссия, заседание которой началось в Тамани. По ее итогам вице-премьер представит доклад главе государства.

https://ria.ru/20230717/udar-1884563187.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, россия, керченский пролив, украина, сергей аксенов (политик), алексей гончаренко, вячеслав володин, госдума рф, турецкий поток, голубой поток