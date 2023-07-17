https://ria.ru/20230717/most-1884705584.html

Пассажиры поезда Симферополь — Москва рассказали про мост после теракта

Пассажиры поезда Симферополь — Москва рассказали про мост после теракта - РИА Новости, 17.07.2023

Пассажиры поезда Симферополь — Москва рассказали про мост после теракта

Пассажиры поезда "Симферополь — Москва", который первым проехал по Крымскому мосту после теракта, рассказали РИА Новости о разрушенной платформе и задержке... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:15

2023-07-17T17:15

2023-07-17T17:22

туризм

москва

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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новости - туризм

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиры поезда "Симферополь — Москва", который первым проехал по Крымскому мосту после теракта, рассказали РИА Новости о разрушенной платформе и задержке поезда, который теперь следует почти без остановок. По данным Минтранса России, поезд №177/178 "Симферополь — Москва" отправился со станции Керчь Южная - Новый парк в 8.34 мск понедельника (вместо 4.16 по изначальному расписанию) и первый проследовал по Крымскому мосту после возобновления движения поездов. На станцию "Первомайская" в Ростове-на-Дону он прибыл с опозданием примерно в 4,5 часа. "Мы задержались на предварительной станции. Потом, когда подъехали к Керчи, узнали про происшествие на мосту. Стояли ждали, 4 часа у нас задержка... Поезд идет с опозданием, но остановки минимальные. Это первая остановка за 5 часов... Мост мы проезжали, видели повреждения. Там платформа сошла, но опоры стоят", - рассказал житель Московской области Игорь, возвращающийся с отдыха домой. Другой пассажир - Илья из Москвы - рассказал, что про ЧП узнал около 6 утра. "Мост видел, жалко, конечно", - сказал он. Илья добавил, что он и его семья довольны тем, что их накормили в поезде и там работают кондиционеры. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/most-1884658696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, республика крым, новости - туризм