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Хуснуллин ответил на вопрос о восстановлении Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
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16:36 17.07.2023 (обновлено: 16:56 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884696204.html
Хуснуллин ответил на вопрос о восстановлении Крымского моста
Хуснуллин ответил на вопрос о восстановлении Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
Хуснуллин ответил на вопрос о восстановлении Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост будет восстановлен, сейчас прорабатываются технологические решения. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:36
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марат хуснуллин
чп на крымском мосту
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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост будет восстановлен, сейчас прорабатываются технологические решения. "Ничего страшного нет, все будем ремонтировать и восстанавливать. Я сам лично спустился вниз, посмотрел, сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта", - сказал Хуснуллин журналистам.
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марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Марат Хуснуллин, ЧП на Крымском мосту
Хуснуллин ответил на вопрос о восстановлении Крымского моста

Хуснуллин: проектировщики отрабатывают технологические схемы ремонта Крымского моста

© Национальный антитеррористический комитетОбстановка на Крымском мосту. Кадр видео
Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео
© Национальный антитеррористический комитет
Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео
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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост будет восстановлен, сейчас прорабатываются технологические решения.
"Ничего страшного нет, все будем ремонтировать и восстанавливать. Я сам лично спустился вниз, посмотрел, сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта", - сказал Хуснуллин журналистам.
 
Марат ХуснуллинЧП на Крымском мосту
 
 
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