https://ria.ru/20230717/most-1884653356.html
Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц
Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц - РИА Новости, 17.07.2023
Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц
Американский коммерческий спутник WorldView-2 компании Maxar снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе, следует из данных... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:17
2023-07-17T14:17
2023-07-17T16:27
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американский коммерческий спутник WorldView-2 компании Maxar снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе, следует из данных на сайте компании.На портале опубликована карта района, сами снимки датированы 20 июня и 12 июля. ЧП на Крымском мостуВ понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили из-за повреждения дорожного полотна.В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Она находится в состоянии средней степени тяжести.Национальный антитеррористический комитет возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Как подчеркнули в МИД России, если расследование обнаружит иностранное происхождение БПЛА, а также участие западных стран в спонсорстве и осуществлении операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удар по Крымскому мосту могли совершить под прикрытием зернового коридора безопасности.
https://ria.ru/20230717/devochka-1884596496.html
https://ria.ru/20230717/posledstviya-1884571794.html
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Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц
Американский коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за месяц