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Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц - РИА Новости, 17.07.2023
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14:17 17.07.2023 (обновлено: 16:27 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884653356.html
Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц
Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц - РИА Новости, 17.07.2023
Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц
Американский коммерческий спутник WorldView-2 компании Maxar снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе, следует из данных... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:17
2023-07-17T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
космос - риа наука
украина
киев
сша
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американский коммерческий спутник WorldView-2 компании Maxar снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе, следует из данных на сайте компании.На портале опубликована карта района, сами снимки датированы 20 июня и 12 июля. ЧП на Крымском мостуВ понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили из-за повреждения дорожного полотна.В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Она находится в состоянии средней степени тяжести.Национальный антитеррористический комитет возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Как подчеркнули в МИД России, если расследование обнаружит иностранное происхождение БПЛА, а также участие западных стран в спонсорстве и осуществлении операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удар по Крымскому мосту могли совершить под прикрытием зернового коридора безопасности.
https://ria.ru/20230717/devochka-1884596496.html
https://ria.ru/20230717/posledstviya-1884571794.html
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киев
сша
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керченский пролив
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в мире, космос - риа наука, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), сергей аксенов (политик), вячеслав володин, госдума рф, россия, керченский пролив, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Аксенов (политик), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Керченский пролив, Белгородская область
Американский спутник снимал Крымский мост дважды за месяц

Американский коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за месяц

© Maxar TechnologiesСпутниковый снимок Крымского моста, сделанный спутником WorldView-2 компании Maxar
Спутниковый снимок Крымского моста, сделанный спутником WorldView-2 компании Maxar
© Maxar Technologies
Спутниковый снимок Крымского моста, сделанный спутником WorldView-2 компании Maxar
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американский коммерческий спутник WorldView-2 компании Maxar снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе, следует из данных на сайте компании.
На портале опубликована карта района, сами снимки датированы 20 июня и 12 июля.

США и Украина не раз заявляли, что сотрудничают по вопросам предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Вашингтон также включил эти услуги в последний пакет военной помощи киевскому режиму.

ЧП на Крымском мосту

В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили из-за повреждения дорожного полотна.
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В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Национальный антитеррористический комитет возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Как подчеркнули в МИД России, если расследование обнаружит иностранное происхождение БПЛА, а также участие западных стран в спонсорстве и осуществлении операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удар по Крымскому мосту могли совершить под прикрытием зернового коридора безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаУкраинаКиевСШАВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Аксенов (политик)Вячеслав ВолодинГосдума РФРоссияКерченский проливБелгородская область
 
 
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