В МИД решительно осудили террористическую атаку против Крымского моста
В МИД призвали международное сообщество дать надлежащую оценку теракту на Крымском мосту
© СК РФСледователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
© СК РФ
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, а также рассчитывает, что международное сообщество даст надлежащую оценку преступлению Киева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
"Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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"МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом", - добавили в министерстве.
Подчеркивается, что "все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми".
"Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима", - заключили в МИД России.