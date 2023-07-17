https://ria.ru/20230717/most-1884647883.html

В МИД решительно осудили террористическую атаку против Крымского моста

В МИД решительно осудили террористическую атаку против Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023

В МИД решительно осудили террористическую атаку против Крымского моста

Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, а также рассчитывает, что международное сообщество даст надлежащую оценку преступлению РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:02

2023-07-17T14:02

2023-07-17T14:16

чп на крымском мосту

украина

следственный комитет россии (ск рф)

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, а также рассчитывает, что международное сообщество даст надлежащую оценку преступлению Киева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту."Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом", - добавили в министерстве.Подчеркивается, что "все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми"."Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима", - заключили в МИД России.

https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html

https://ria.ru/20230717/most-1884610641.html

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чп на крымском мосту, украина, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)