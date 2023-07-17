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В МИД решительно осудили террористическую атаку против Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
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14:02 17.07.2023 (обновлено: 14:16 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884647883.html
В МИД решительно осудили террористическую атаку против Крымского моста
В МИД решительно осудили террористическую атаку против Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
В МИД решительно осудили террористическую атаку против Крымского моста
Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, а также рассчитывает, что международное сообщество даст надлежащую оценку преступлению РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:02
2023-07-17T14:16
чп на крымском мосту
украина
следственный комитет россии (ск рф)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, а также рассчитывает, что международное сообщество даст надлежащую оценку преступлению Киева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту."Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом", - добавили в министерстве.Подчеркивается, что "все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми"."Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима", - заключили в МИД России.
https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html
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чп на крымском мосту, украина, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ЧП на Крымском мосту, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД решительно осудили террористическую атаку против Крымского моста

В МИД призвали международное сообщество дать надлежащую оценку теракту на Крымском мосту

© СК РФСледователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
© СК РФ
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, а также рассчитывает, что международное сообщество даст надлежащую оценку преступлению Киева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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"Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«
"МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом", - добавили в министерстве.
Подчеркивается, что "все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми".
"Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима", - заключили в МИД России.
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
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ЧП на Крымском мостуУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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