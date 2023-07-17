https://ria.ru/20230717/most-1884610763.html

В Лондоне прокомментировали атаку Киева на Крымский мост

В Лондоне прокомментировали атаку Киева на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023

В Лондоне прокомментировали атаку Киева на Крымский мост

Теракт на Крымском мосту приведет к эскалации конфликта между Россией и Украиной, заявил в эфире телеканала Sky News председатель спецкомитета по обороне... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:56

2023-07-17T12:56

2023-07-17T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

лондон

тобиас эллвуд

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Теракт на Крымском мосту приведет к эскалации конфликта между Россией и Украиной, заявил в эфире телеканала Sky News председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. "Это очередная эскалация", - сказал он, комментируя атаку на Крымский мост. По его мнению, произошедшее свидетельствует о переходе украинского "контрнаступления" на новую ступень. Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, лондон, тобиас эллвуд, чп на крымском мосту