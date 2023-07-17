https://ria.ru/20230717/most-1884610763.html
В Лондоне прокомментировали атаку Киева на Крымский мост
В Лондоне прокомментировали атаку Киева на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
В Лондоне прокомментировали атаку Киева на Крымский мост
Теракт на Крымском мосту приведет к эскалации конфликта между Россией и Украиной, заявил в эфире телеканала Sky News председатель спецкомитета по обороне... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:56
2023-07-17T12:56
2023-07-17T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
лондон
тобиас эллвуд
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Теракт на Крымском мосту приведет к эскалации конфликта между Россией и Украиной, заявил в эфире телеканала Sky News председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. "Это очередная эскалация", - сказал он, комментируя атаку на Крымский мост. По его мнению, произошедшее свидетельствует о переходе украинского "контрнаступления" на новую ступень. Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, лондон, тобиас эллвуд, чп на крымском мосту
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В Лондоне прокомментировали атаку Киева на Крымский мост
В парламенте Британии атаку на Крымский мост назвали новой ступенью контрнаступления Киева